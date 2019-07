TV-vsebine, ki vas bodo popeljale na Luno

Ob 50. obletnici prvega pristanka človeka na Luni – to se je zgodilo 20. julija 1969 – smo na malih zaslonih poiskali igrane celovečerce in dokumentarne vsebine, ki osvetljujejo to nebesno telo in vse v povezavi z enim od največjih dosežkov v zgodovini človeštva.

Prvi človek (First Man, 2018)

Intimen portret Neila Armstronga na eni najnevarnejših misij v zgodovini človeštva. Film Damiena Chazella (Dežela La La) z Ryanom Goslingom v naslovni vlogi je prejel oskarja za najboljše posebne učinke, za zlate kipce pa se je potegoval še v treh kategorijah. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Spopad za Luno: Projekta Gemini in Apollo (The Battle for the Moon: Gemini & Apollo)

ZDA so želele izpolniti Kennedyjevo obljubo iz leta 1962, da bodo še pred iztekom desetletja poslale človeka na Luno. Projektu Gemini, s katerim je Nasa prehitela svojega tekmeca, je sledil projekt Apollo. Začel se je z nesrečo Apolla 1, v kateri so na vaji umrli trije astronavti, in dosegel vrhunec z zmagoslavjem posadke Apolla 11. • V torek, 16. 7., ob 20. uri na TV SLO 1.*

Armstrongovi posnetki (The Armstrong Tapes)

Enouren dokumentarec z osebnim vpogledom v prvega človeka, ki je stopil na Luno – Neila Armstronga. Čeprav njegove slavne besede poznamo po vsem svetu, pa on kot oseba ostaja zavit v tančico skrivnosti. • V soboto, 20. 7., ob 21. uri na National Geographic.*

Apollo: Misije na Luno (Apollo: Missions to the Moon)

Dokumentarec nam predtavi še nikoli videne posnetke, nove zvočne posnetke in redke fotografije vseh dvanajstih odprav Apolla in tako pove celotno zgodbo Nasinega zgodovinskega vesoljskega programa, mediji pa iz prve roke ponudijo pristen vpogled v način, s katerim so misije predstavili javnosti. • V soboto, 20. 7., ob 22. uri na National Geographic.*

Pristanek na Luni v živo (Moon Landing)

Ob 50. obletnici pristanka na Luni bo BBC Earth predvajal številne oddaje, s katerim bo obeležil ta velik zgodovinski dogodek. Oddaja Pristanek na Luni v živo s pomočjo ekskluzivnih Nasinih posnetkov prikazuje razsežnosti misije Apollo 11, kot tudi globalne odzive na prelomni dogodek, ko sta Neil Armstrong in Buzz Aldrin kot prva astronavta zakorakala na Luni. • V nedeljo, 21. 7., ob 19.30 na BBC Earth.*

8 dni: Do Lune in nazaj (8 Days: To the Moon and Back)

Dokumentarna oddaja 8 dni: Do Lune in nazaj opisuje ključne prizore vesoljske odprave Apollo 11, pri čemer združuje originalne arhivske posnetke z novo zajetimi posnetki, kar predstavlja velik skok za dokumentarno pripovedovanje. • V nedeljo, 21. 7., ob 21. uri (E1) in 21.50 (E2) na BBC Earth.*

Opazovanje zvezd (Stargazing: Moon Landing Special)

Dokumentarna oddaja Opazovanje zvezd gledalcem predstavlja najnovejše novice in najboljše poglede na nočno nebo, tokratna epizoda pa se bo osredotočila na Luno in pristanek na njej. Profesor Brian Cox in voditelj Dara O Briain bosta odpotovala tja, kjer se je zgodovinska misija Apolla 11 začela – na floridski Cape Canaveral. • V nedeljo, 21. 7., ob 22.35 na BBC Earth.*

Apollo: Povratek na Luno (Apollo: Back to the Moon)

Dvodelni dokumentarec prvič do zdaj prikaže realistične 3D-podobe in digitalizirane arhive v povezavi z vesoljnim programom Apollo. V prvem delu, podnaslovljenem Nemogoč izziv, bomo spremljali prvi del programa, vse od polomije z Apollom 1 do zmagoslavja z misijo Apolla 8, drugi del, podnaslovljen Glavna misija, pa nam bo razkril bistvene skrivnosti Appola 11 in prikazal končne korake zgodovinske misije. • V ponedeljek, 15. 7., ob 0.55 (E1) in 1.50 (E2) na National Geographic.*

Kako deluje vesolje: Lunina skrivna zgodovina (How the Universe Works: Secret History of the Moon)

Ta dokumentarna serija ponuja pogled na fascinantne lune, planete, zvezde, sončni sistemi in galaksije, ki tvorijo naše vesolje, ter prikaže njegov razvoj – od delca, manjšega od atoma, do današnjega neskončnega prostora. Tokratna epizoda se osredotoča na našo Luno. Ta je veliko večja od drugih v sončnem sistemu. Toda od kje je prišla ostaja ena izmed največjih skrivnosti vesoljske znanosti. • V torek, 16. 7., ob 12.02 na Discovery Science.**

Čudežna Luna (Wonders of the Moon)

Nova tehnologija in osupljivi posnetki predstavljajo luno v njeni naravni luči in razkrivajo njen izreden vpliv na naš planet. • V ponedeljek, 15. 7., ob 3.55 na BBC Earth.*

Pristanek na Luni in nacisti (The Moon Landing and the Nazis)

Prvi korak Neila Armstronga na Luni je bil hkrati tudi uspeh Wernherja von Brauna in skupine več kot stotih nemških uslužbencev NASE, a nad to zgodbo o uspehu leži temna senca, saj so imeli številni med njimi nacistično preteklost in so pomagali pri razvoju zloglasne rakete V2. • V soboto, 20. 7., ob 22. uri na Viasat History.*

Nasini nepojasnjeni dokumenti: Luna, ki je izginila (NASA's Unexplained Files: The Moon That Disappeared)

Dokumentarna serija Nasini nepojasnjeni dokumenti predstavlja najbolj nenavadne Nasine misije ter raziskuje zgodbe o inženirskih dosežkih in človeški vzdržljivosti. V tej epizodi nam bodo predstavili novo odkrite dokumente, ki razkrivajo Nasin načrt B za prvi pristanek na Luni.• V ponedeljek, 15. 7., ob 18.30 na Discovery Science.**

Nasini nepojasnjeni dokumenti: Nacisti na Luni (NASA's Unexplained Files: Nazis on the Moon)

Ruska sonda odkrije, da se je nekaj dotaknilo luninega površja, še preden so tja prispeli astronavti iz ZDA ali Sovjetske zveze. So jih prehiteli nacisti? Izjave astronavtov, Nasini posnetki iz misij in čudovite računalniške animacije bodo razkrile resnico o do zdaj nerazložljivih videnjih. • V nedeljo, 21. 7., ob 15.14 na Discovery Science.**

Človek proti vesolju: Rudarjenje na Luni (Man vs. the Universe: Mining The Moon)

Ta dokumentarna serija predstavlja inovativna podjetja, inženirje in znanstvenike, ki osvajajo vesolje. Luna prvič od časov hladne vojne povzroča tekmovalnost. Toda tokrat nagrada ni vojaška premoč, temveč denar. Luna je namreč prava zakladnice rude in mineralov. • V četrtek, 18. 7., ob 0.20 na Discovery Science.**

Pristanki na Luni: Največja potegavščina v zgodovini? (The Moon Landings: The World's Greatest Hoax?)

Ko sta julija 1969 Neil Armstrong in Buzz Aldrin naredila prve korake na Luni, se je svet nenadoma razdelil v dva tabora – na tiste, ki verjamejo v pristanek Apolla 11 na Luni, in druge, ki ne verjamejo, da se je to res zgodilo. V tem dokumentarcu bodo preiskali obe plati te razprave. • V soboto, 20. 7., ob 23. uri na Viasat History.*

Skriti faktorji (Hidden Figures, 2016)

Navdihujoča resnična zgodba o treh temnopoltih Nasinih znanstvenicah, ki so odigrale pomembno vlogo pri programu izstrelitve prvega Američana v vesolje, kar je bil predpogoj za poznejši pristanek na Luni. Tri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Napovednik filma Prvi človek:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA TV SLO 1 1 │ 11 (HD) DA National Geographic 101 │ 102 (HD) DA Viasat History 106 DA BBC Eart 107 │ 108 (HD) DA Discovery Science** 121 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.