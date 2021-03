Turške serije so obnorele pol sveta: a kaj je njihov pravi namen?

V arabskem svetu, Latinski Ameriki in tudi v državah nekdanje Jugoslavije vključno s Slovenijo so turške serije že nekaj let neznansko uspešne. Toda ali so res namenjene le nezahtevni zabavi ali jih Turki snemajo, da bi po svetu širili svoj vpliv in vrednote?

Zgodovinske in ljubezenske TV-drame, ki jih v Turčiji snemajo kot po tekočem traku in uspešno izvažajo po svetu, imajo preprosto formulo: dobro se bori proti zlemu in dobro na koncu vedno zmaga. Nič novega, po tem receptu so posnete tudi latinskoameriške telenovele, ki so Slovenijo obnorele pred leti.

Od turških so bolj priljubljene le še ameriške serije

Toda Turki so pri izvozu svojih serij, ki so v zadnjih letih prevladale nad latinskoameriškimi, še uspešnejši: po podatkih turške nacionalne radiotelevizije TRT so pri prodaji TV-serij v tujino od njih uspešnejši le še Američani, ob tem pa ocenjujejo, da bodo leta 2023 z njimi zaslužili že milijardo dolarjev, je navedla turška tiskovna agencija Anadolu.

Spomenik, ki so ga v pakistanskem mestu Lahore postavili glavnemu junaku serije Ertugrul. Foto: Reuters

Zanimivo je, da se okusi različnih trgov glede turških serij razlikujejo: v arabskih državah so najbolj uspešne zgodovinske drame, medtem ko Latinska Amerika in Balkan najraje gledata klasične ljubezenske, sicer precej konservativne zgodbe, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Serije, ki po tihem širijo turški vpliv po svetu

Medtem pa postajajo vse glasnejša opozorila, da pri turških serijah ne gre le za lahkotno zabavo, ampak za "mehko" širjenje turškega vpliva po svetu, ki ga podpira in spodbuja turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Ta je na primer za serijo Ertugrul, zgodovinsko zgodbo o očetu ustanovitelja Osmanskega cesarstva, izjavil, da bi jo morali videti vsi turški otroci in se tako učiti o zgodovini njihove države. "Ne pozabite, da prihajamo iz države, ki je z 18 tisoč zrasla na 780 tisoč kvadratnih kilometrov," je izjavil po poročanju dpa.

Recep Tayyip Erdogan Foto: Reuters

Erdogan ne skriva sanj, da bi Turčiji povrnil slavo in vpliv, ki ga je nekoč v regiji imelo Osmansko carstvo, eno od orodij za doseganje tega pa naj bi bile prav TV-serije, ki jih financira država.

Kritiki turškega predsednika so za dpa opozorili, da zgodovinske zgodbe iz časa Osmanskega cesarstva tisto obdobje prikazujejo zelo romantično in jih zgodovinska dejstva ne zanimajo preveč. "S tem tlakujejo pot Erdoganovemu despotizmu," je poudaril turški novinar Can Dundar, ki je moral zapustiti državo.

Seks, istospolna razmerja in alkohol na televiziji niso zaželeni

Vsebino teh serij strogo nadzoruje RTÜK, državna agencija za "nadzor in regulacijo radijskih ter televizijskih vsebin" oziroma, če poenostavimo, za cenzuro. Agencija sankcionira ali pa preprosto ugasne kanale, ki kritizirajo oblast, poroča dpa, ob političnih pa skrbno nadzorujejo tudi povsem vsakdanje vsebine, na primer ljubezenske zgodbe.

Foto: Reuters

Pred kratkim so tako kaznovali TV-postajo, ker naj bi bila v eni od njihovih serij zunajzakonska zveza prikazana preveč pozitivno. "Spolnost, omenjanje različnih spolnih preferenc ali alkohol so bili v preteklosti že razlogi, da so določene TV-postaje za več dni ugasnili," je za dpa povedal sociolog Besim Can Zirh z univerze v Ankari, "do tega pa je pripeljalo navodilo, da je treba ščititi podobo popolne turške družine."

Preberite še: