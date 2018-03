Turška lepotica, ki je premagala depresijo

Družina, materinstvo in ljubezen so glavne teme nove turške uspešnice Usodna odločitev, ki jo lahko med tednom spremljamo na Planet TV. Ena izmed glavnih vlog pripada Hatice Şendil, ki igra Elif, preprosto mlado dekle, ki dela na polju.

Foto: Dnevnik.hr

Lepa 34-letna igralka se je rodila v Istanbulu, odraščala pa je na mediteranski obali Turčije, v Antaliji. Ker je v najstniških letih igra ni zanimala, se je po maturi vpisala na študij ekonomije in menedžmenta, po diplomi pa se je zaposlila v tej stroki. Leta 2001 je dobila laskavi naslov mis Turčije, vendar pa je manekenske vode niso nikoli zares pritegnile, saj je bila moda zanjo od nekdaj le hobi.

"Ne želim biti sužnja lepote," je povedala turškim medijem in dodala, da se ni nikoli obremenjevala s kilogrami, oblikovalskimi oblačili in nepomembnimi stvarmi, s katerimi nas bombardirajo modne revije. Na sebi ne bi spremenila ničesar, ker želi biti naravna. "Sama sebi se zdim najlepša brez ličil," pravi lepa igralka, ki se je leta 2015 poročila s takrat 28-letnim igralcem Burakom Sağyşarjem.

Spoznala sta se prek agencije za talente. "Večkrat sva se videla v pisarnah agencije in bila sem mu res všeč. Sledila je serija Karadağlar in takrat sva se spet srečala. Med nama so se začele dogajati neopisljive stvari in nepričakovano sva si izpovedala ljubezen," je povedala Hatice.

Poročno slavje sta imela na terasi restavracije v Istanbulu, datum za poroko pa sta iskala kar eno leto, ker nista mogla uskladiti svojih igralskih obveznosti. Po poroki je par doživel hudo tragedijo – v 14. tednu nosečnosti je Hatice zaradi hudih bolečin morala v bolnišnico. Tamkajšnji mediji so poročali, da je igralka izgubila otroka, posledice tega tragičnega dogodka pa so jo pahnile v globoko depresijo.

Hatice je s svojo močno voljo in ob podpori moža in družine bolezen premagala, maja lani je rodila zdravega dečka, ki sta ga z Burakom poimenovala Can.

