Tom Cruise dokazuje, da nemogoče je mogoče

Čeprav je šele julij, vse kaže, da smo že dobili najbolj spektakularni akcijski film leta – in tako kot lani je zanj ponovno poskrbel Tom Cruise. Ali bo nova Misija: Nemogoče postala tak kulturni fenomen kot lanski Top Gun: Maverick, bomo še videli, a napeta zgodba, relevantne teme in zares nora akcija bodo nedvomno prepričale mnoge gledalce.

Tom Cruise se vrača kot Ethan Hunt, vodja posebne Enote za nemogoče misije (to je dobesedno njihovo ime), ki potrjuje slogan nekdanje Kovinotehne – Nemogoče je mogoče! Zgodba se začne z napeto sceno na ruski podmornici, ki uvede osnovne teme in antagonista, nato pa se skladno z zahtevami po akcijskih scenah dogajanje seli po lokacijah v Severni Afriki in Evropi.

Poglejte napovednik:

Cruisu se pridruži večina standardne ekipe iz prejšnjih filmov, vrne pa se celo lik iz prvega filma, vendar za razumevanje tega filma ni potreben ogled nobenega od prejšnjih. Je pa priporočljiv, saj gre za serijo res dobro narejenih akcijskih trilerjev. Vse jih najdete v videoteki DKino, ki je na voljo naročnikom televizije Telekoma Slovenije, in v naročniški videoteki SkyShowtime.

Tom Cruise proti božanstvu

Poleg Toma Cruisa ima nova Misija: Nemogoče še eno vzporednico z lanskim Top Gunom. Tako kot se je tam Maverick boril proti programu, ki bi pilote zamenjal z letalniki, se tukaj bori proti umetni inteligenci, ki bi lahko zavladala svetu.

Tom Cruise in Hayley Atwell med vrtoglavo vožnjo skozi Rim Foto: Karantanija Cinemas

Entiteta, kot jo poimenujejo obveščevalne službe, ima neznane cilje, vendar vsem postane jasno, da ima moč vplivati na vse elektronske naprave, komunikacije, medije in podatkovne zbirke, kar pomeni, da ima neverjeten vpliv na sodobni način življenja in da pušča le malo možnosti operativcem, ki bi se ji zoperstavili.

Vendar obstaja dvodelni ključ, ki smo ga že videli na ruski podmornici, s katerim naj bi bilo mogoče ustaviti entiteto oziroma, kot upajo vse obveščevalne službe, jo spraviti pod nadzor. Ethan in ekipa se odločita, da je prva opcija edina pot za človeštvo, zato se lotita lova na ključ, saj se zavedata, da vodjem obveščevalnih služb ni mogoče zaupati take moči.

Markantno stransko vlogo ima tudi Pom Klementieff, ki smo jo nazadnje videli v Varuhih galaksije 3, v Misiji: Nemogoče pa najbrž tudi ni rekla zadnje. Foto: Karantanija Cinemas

Če to zgodbo postavimo v bolj metaforični kontekst, se Hunt in ekipa to pot ne borita zgolj proti zlobcu, ki hoče uničiti svet, temveč proti skorajda nadnaravnemu nasprotniku, ki ga okvir zgodbe pravzaprav deificira. Tako je človeškemu ambasadorju entitete ime Gabriel, enako kot nadangelu, ključ je oblikovan kot križ, entiteta pa skuša ljudi pretentati ali premamiti kot zlodej, celo do točke, ko eden izmed likov namigne na prodajo duše.

To je morda še bolj zanimivo v kontekstu Cruisovega ključnega položaja v scientologiji, religiji s koreninami v znanstveni fantastiki, a po drugi strani pri (večini) filmov Misija: Nemogoče ne gre spregledati, da so zgodbe zgrajene okrog akcijskih scen. In ob ogledu novega filma je to povsem očitno, a nikakor ne gre za slabost.

Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg in Rebecca Ferguson – Ekipa za nemogoče misije na delu Foto: Karantanija Cinemas

Vrtoglava akcija

V vseh napovednikih in intervjujih pred premiero napovedovani vrhunec filma je skok z motorjem in padalom z vrha Alp, ki je še bolj vrtoglav in adrenalinski, kot je bilo pričakovati. A čeprav je treba nanj čakati skoraj do konca filma, ta ni niti za trenutek dolgočasen, saj ima že pred tem kopico "naspidiranih" in čudovito posnetih akcijskih scen, ritem pa držijo tudi vmesne scene z dialogi, ekspozicijo in humorjem.

Zanimivo je, da dva meseca po Hitrih in drznih X še enkrat spremljamo divjo vožnjo skozi Rim, kjer avtomobili ponovno uničijo Španske stopnice, vendar bi si težko zamislili bolj različni akciji. Medtem ko so Hitri in drzni ponudili stilizirano divjanje, ki prezira fiziko, smo tukaj priča nenehnim kinetičnim treskom in udarcem, ki gledalca postavijo v središče akcije.

Načrtovanje spektakularnega skoka z motorjem in padalom. Foto: Karantanija Cinemas

Režiser Christopher McQuarrie se skozi te scene ponovno izkaže kot eden velikih mojstrov tega žanra, ob boku Christopherju Nolanu (Tenet), Justinu Linu (Hitri in drzni 3-7) in Georgu Millerju (Pobesneli Max), saj ob tem hkrati uspešno tke zgodbo in gradi napetost, iz igralske zasedbe pa dobi prepričljive in raznolike predstave.

Cruisu se s podpornima vlogama ponovno pridružita Ving Rhames in Simon Pegg, vrne pa se tudi Rebecca Ferguson kot prosta agentka Ilsa Faust. V manjših vlogah se spet pojavita tudi Vanessa Kirby kot preprodajalka orožja in Henry Czerny kot Huntov nadrejeni direktor Kittridge, ki smo ga doslej videli zgolj v prvem filmu iz leta 1996. Glavna ženska vloga pripada Hayley Atwell, ki upodobi tatico Grace, antagonista Gabriela pa igra Esai Morales, ki ne razvije lika, saj je vskočil v zadnjem trenutku kot zamenjava za Nicholasa Houlta.

Stalnica vseh njegovih filmov: Tom Cruise teče. Foto: Karantanija Cinemas

Kdaj sledi nadaljevanje?

Kot je razvidno iz naslova Misija: Nemogoče – Maščevanje, 1. del, bo sledilo še nadaljevanje, kjer bomo dobili zaključek zgodbe. Ta film se namreč konča brez končne razrešitve, saj Ethan Hunt še sploh ne pride v stik z entiteto, temveč zgolj z njenim človeškim predstavnikom Gabrielom, s katerim ima tudi sicer neporavnane račune iz preteklosti. Usoda sveta je tako še zmeraj na nitki, in čeprav je Hunt z ekipo dosegel manjšo zmago proti entiteti, je ta s svojo skorajda neskončno procesorsko močjo in zmožnostjo predvidevanja najbolj nemogočih razpletov še zmeraj dva koraka naprej.

Osmi film je napovedan za prihodnje poletje, vendar vse kaže, da ga še ne bomo videli tako kmalu. Kot je nedavno povedal režiser McQuarrie, manjka še največja akcijska scena, ki naj bi bila ne le najbolj spektakularna stvar, kar jih je on posnel, temveč najbolj spektakularna stvar, kar jih je kdorkoli videl. Snemanje so sicer prekinili zaradi promocijskih aktivnosti ob premieri in naj bi ga nadaljevali vse do konca leta, vendar pa se je ta teden vse ustavilo zaradi stavke ameriških filmskih igralcev. Zaradi narave gradnje zgodbe okrog akcije bi imeli težave že zaradi stavke scenaristov, ki še zmeraj traja, zdaj pa so morali ustaviti snemanje do nadaljnjega, tako kot vsi ostali filmi. A kljub temu ni dvoma, da zaključek dobimo. Snemanje tega filma se je namreč začelo v Benetkah na prvi dan omejitve gibanja zaradi pandemije covid-19 marca 2020, a so skozi predanost in zagrizenost Toma Cruisa in ekipe produkcijo vseeno uspešno zaključili, tako da bodo tudi nadaljevanje.

Uspešen kaskaderski podvig: Tom Cruise v zraku Foto: Karantanija Cinemas

Ali je film Misija: Nemogoče – Maščevanje, 1. del, vreden ogleda?

Že samo osupljive akcijske scene so vredne ogleda na velikem platnu, a prava mojstrovina filma je uravnotežena dinamika zgodbe. Kompleksen, skoraj vsemogočen in predvsem neviden antagonist sicer zahteva veliko ekspozicijskih razlag, a vsakič, ko zaslutimo, da bi ritem lahko upadel, sledi humorni vložek ali pa nova akcija, ki pospeši dogajanje, tako da skoraj tri ure minejo, kot bi mignil.

Misija: Nemogoče – Maščevanje, 1. del (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)



Režija: James Mangold



Igrajo: Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Esai Morales



Žanr: Akcijski triler



Dolžina: 163 minut James Mangold: Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Esai Morales: Akcijski triler: 163 minut

Preberite še: