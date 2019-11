To bo naslednja britanska kraljica v seriji Krona #video

TV-serija Krona (The Crown), ki spremlja življenjsko (in politično) pot britanske kraljice Elizabete II. in njene družine, je eden uspešnejših Netflixovih izdelkov. Ni dvoma, da so si ustvarjalci izbrali hvaležno temo - zgodba britanske kraljeve družine v sodobni zgodovini je polna zasebnih in političnih škandalov.

Ne nazadnje enega od njih spremljamo zdaj:

Netflixova serija, katere tretja sezona je premiero doživela v nedeljo, je trenutno v obdobju med letoma 1963 in 1977. V tej sezoni je kraljica dobila tudi nov obraz - igralko Claire Foy, ki je Elizabeto upodobila v prvi in drugi sezoni, je zamenjala oskarjevka Olivia Colman.

Napovednik tretje sezone Krone:

In čeprav smo se z novo podobo kraljice šele seznanili, je po poročanju Guardiana že znano, katera igralka bo v peti in šesti sezoni nasledila Colmanovo v vlogi Elizabete II. To je Imelda Staunton, ki si je z glavno vlogo v filmu Vera Drake iz leta 2004 prislužila nominacijo za oskarja.

Imelda Staunton oziroma naslednja televizijska kraljica z resničnim princem Charlesom Foto: Getty Images

Guardian dodaja, da bo Stauntonova najverjetneje vstopila v zgodbo kraljeve družine v obdobju razhoda princa Charlesa in princese Diane.

