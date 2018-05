Tina Fey in Alec Baldwin v seriji, ki je prejela vse možne nagrade #video

Kako poteka delo na televiziji, kaj se dogaja v uredništvu in kakšne zanimive osebnosti ustvarjajo TV-vsebine? Serija 30 Rock vam bo na vsa ta vprašanja odgovorila z veliko mero humorja in sarkazma.

Serija 30 Rock se lahko pohvali s fantastično statistiko pri osvajanju nagrad. Uspešnico, ki gledalca popelje v zakulisje snemanja namišljene satirične oddaje, so na malih zaslonih izvirno predvajali med letoma 2007 in 2013. V tem času je bila serija nominirana za 145 različnih nagrad, osvojila pa jih je 39.

Za emmyja je bila nominirana kar 103-krat, to najuglednejšo televizijsko nagrado pa je osvojila 14-krat. Vseh sedem sezon je bilo nominiranih za emmyja za najboljšo humoristično serijo.

V tej kategoriji je serija slavila tri leta zapored (2007, 2008, 2009), leta 2009 pa so se ustvarjalci razveselili tudi zlatega globusa za najboljšo humoristično serijo.

Igralska zasedba, ki je navduševala

K veliki priljubljenosti serije je prav gotovo pripomogla tudi izvrstna igralska zasedba na čelu z glavno igralko in scenaristko Tino Fey.

Ta v seriji upodablja producentko oddaje Liz Lemon, navdih za zgodbo pa je komičarka črpala iz lastnih izkušenj, saj je dolga leta sodelovala pri snemanju slovitega satiričnega šova Saturday Night Live.

Direktorja televizije Jacka Donaghyja igra dvakratni prejemnik dveh emmyjev in treh zlatih globusov Alec Baldwin, gledalce sta v svojih vlogah zabavala tudi Tracy Morgan in Jack McBrayer, odlična Jane Krakowski, ki v seriji upodablja sociopatko Jenno Maroney, pa se je po zaslugi svojega lika dvakrat potegovala za emmyja v kategoriji najboljše igralke v stranski vlogi.

V seriji ne manjka zvezdniških imen

Serija 30 Rock je gostila številna znana igralska imena. Elaine Stritch je leta 2007 prejela emmyja za vlogo mame Jacka Donaghyja, Tim Conway pa je emmyja za stransko vlogo v seriji prejel leta 2008.

Med zvezdniki, ki so nastopili v seriji in bili nominirani za emmyja, so še Alana Alda, Jennifer Aniston, Will Arnett, Elizabeth Banks, Steve Buschemi, Margaret Cho, Matt Damon, Edie Falco, Carrie Fisher, John Hamm, Steve Martin in Rip Torn.

Zanimivosti o seriji 30 Rock:

Serijo so poimenovali po sedežu TV-mreže NBC – ta se nahaja v New Yorku na naslovu 30 Rockefeller Plaza –, prvi del pa so na malih zaslonih premierno predvajali oktobra 2006.

Glavna zvezdnika serije 30 Rock Tina Fey in Alec Baldwin. Alec Baldwin sprejel glavno vlogo.

sprejel glavno vlogo. John Hamm (Oglaševalci) si je zelo želel vlogo Jacka Donaghyja.

Glasbo za serijo je zložil mož Tine Fey Jeff Richmond.

Ko je v seriji gostovala Oprah, je Feyevi dejala, da preveč dela in bi se morala sprostiti.

Alex Baldwin je v 5. sezoni skoraj zapustil serijo, saj je menil, da je scenarij preveč dolgočasen. Prav tako je bil producent tretje sezone.

Jack in Liz sta edina lika, ki se pojavita v prav vsaki epizodi.

Navdih za zadnjo epizodo so ustvarjalci črpali iz finalnih epizod drugih priljubljenih humorističnih serij kot je Fraiser.

Oboževalci so izračunali, da liki v seriji v povprečju izrečejo približno deset šal na minuto.