Tako slavni in vendarle povsem neprepoznavni

V tokratnih TV-priporočilih vam predstavljamo vrhunske igralke in igralce, ki so se različno preobrazili v svoje vloge, v izbor pa smo vključili tudi prejemnike oskarjev za najboljšo masko in pričesko, vključno z letošnjim zmagovalcem – Možem iz ozadja.

Mož iz ozadja (Vice, 2018)

Neprepoznaven Christian Bale v vlogi Dicka Cheneyja, najvplivnejšega podpredsednika v zgodovini ZDA. Zlati globus za najboljšega igralca v muzikalu ali komediji, sedem nominacij za oskarja (tudi za najboljši film) in kipec za najboljšo masko in pričesko. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Lak za lase (Hairspray, 2007)

Tracy Turnblad, dekle z veliko pričesko in s še večjim srcem, ima le eno strast – ples. Sanja o tem, da bi nastopila v priljubljeni plesni TV-oddaji, čeprav zaradi obilne postave ne ustreza merilom, na kar jo nenehno opozarja njena ljubeča, a pretirano zaščitniška obilna mama Edna (John Travolta). • V petek, 12. 7., ob 12.15 na Kino.*

Črna maša (Black Mass, 2015)

Film prinaša resnično zgodbo o Whiteyju Bulgerju (Johnny Depp), bratu ameriškega senatorja in najnasilnejšem gangsterju v zgodovini južnega Bostona, ki je postal ovaduh za FBI, da bi premagal rivalsko mafijsko družino na svojem ozemlju. • V videoteki DKino.

Najglasnejši glas (The Loudest Voice)

Miniserija v sedmih delih je zgodba o Rogerju Ailesu (Russell Crowe), ustanovitelju novičarskega programa Fox News in moža, ki je precej zaslužen za vzpon sodobne republikanske stranke. • Prvi epizodi serije si že lahko ogledate na HBO OD/GO, nove epizode pa bodo tam na voljo ob ponedeljkih.

Ure do večnosti (The Hours, 2002)

Zgodba o tem, kako je roman Gospa Dalloway avtorice Virginie Wolf (Nicole Kidman je za vlogo prejela oskarja) vplival na tri generacije žensk iz različnih časov, ki se jim zdi, da svoje življenje živijo za nekoga drugega. V filmu Stephena Daldryja igrata tudi oskarjevki Julianne Moore in Meryl Streep. • V soboto, 13. 7., ob 11.25 na TV 1000.*

Zadnji dnevi Johna Lennona (Chapter 27, 2005)

Film se osredotoča na zgodbo Marka Davida Chapmana (Jared Leto), morilca enega od najslavnejših glasbenikov v zgodovini in člana legendarnih Beatlov Johna Lennona. Leto se je za vlogo duševno motenega Chapmana zredil za dobrih 30 kilogramov. • V videoteki VOYO.

Nanny McPhee – čudežna varuška (Nanny McPhee, 2005)

Ovdoveli gospod Brown (oskarjevec Colin Firth) neuspešno kroti svojih sedem radoživih otrok, dokler mu na pomoč ne priskoči nenavadna varuška Nanny McPhee (dvakratna oskarjevka Emma Thompson), ki poleg zvitosti premore tudi nekaj čarobnih skrivnosti, s katerimi si počasi pridobi zaupanje otrok. • V četrtek, 11. 7., ob 11.53 na HRT 2.**

Pretekli prejemniki oskarja za najboljšo masko

Ed Wood (1994)

Tim Burton prinaša resnično zgodbo o legendarnem hollywoodskem režiserju obupno slabih filmov in njegovi čudaški skupini igralcev. Ekscentričnega Eda Wooda je upodobil Johnny Depp, film pa je poleg oskarja za najboljšo masko prejel še kipec za najboljšega stranskega igralca (Martin Landau za vlogo Bele Lugosija). • V petek, 24. 7., ob 17.50 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Možje v črnem (Men In Black, 1997)

Akcijska ZF-komedija Barryja Sonnenfelda prikazuje posebna agenta tajne službe mož v črnem (igrata ju Tommy Lee Jones in Will Smith), ki spremljata dejavnosti vesoljcev na Zemlji. Ustaviti morata zloglasnega medgalaktičnega terorista, preden bi ta uničil človeštvo.• Na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Elizabeta (Elizabeth, 1998)

Zgodovinska drama Shekharja Kapurja prikazuje vzpon na prestol in zgodnja leta vladavine kraljice Elizabete I. (Cate Blanchett). Osredotoča se na nenehne poskuse njenih svetovalcev, da ji najdejo moža, sovraštvo katolikov do nje in ljubezenskega razmerja z lordom Robertom Dudleyjem (Joseph Fiennes). • V torek, 9. 7., ob 6.25 na TV 1000.*

Frida (2002)

Za šest oskarjev nominirana biografska drama prinaša življenjsko zgodbo mehiške nadrealistične slikarke Fride Kahlo (Salma Hayek). Od revnega otroštva se je povzpela med slavne umetnice z edinstvenim slogom in kljub težavam živela polno življenje politične in seksualne revolucionarke. • V četrtek, 11. 7., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nenavaden primer Benjamina Buttona (The Curious Case of Benjamin Button, 2008)

Zakaj je življenje Benjamina Buttona (Brad Pitt) tako nenavadno? Rojen je bil kmalu po prvi svetovni vojni kot starec, potem pa se je z leti pomlajeval. Epska romantično-domišljijska drama, ki jo je David Fincher posnel po kratki zgodbi F. Scotta Fitzgeralda, je prejela še oskarja za najboljšo umetniško režijo in najboljše digitalne učinke. • V četrtek, 11. 7., ob 3.15 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zvezdne steze (Star Trek, 2009)

J. J. Abrams nam v preddelu slovite znanstvenofantastične franšize predstavi začetna leta legendarnega kapitana Kirka (Chris Pine) – od njegove uporniške in svojeglave mladosti do zahtevnega treninga na Zvezdni akademiji.• V soboto, 6. 7., ob 12.50 na Kino.* │ Tudi v videoteki DKino.

Železna lady (The Iron Lady, 2011)

Režiserka uspešnice Mamma Mia! predstavlja biografsko zgodbo prve britanske premierke ter ene ene najbolj osovraženih in kontroverznih političnih osebnosti druge polovice 20. stoletja Margaret Thatcher, za vlogo katere je Meryl Streep prejela oskarja.• V videoteki DKino.

Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel, 2014)

V spreminjajočem se svetu med obema vojnama pripoved spremlja prigode g. Gustava (Ralph Fiennes), znamenitega oskrbnika slavnega evropskega hotela Grand Budapest, in postreščka Zera, ki postane njegov zaupni prijatelj. Komedija Wesa Andersona z zvezdniško igralsko zasedbo je prejela še oskarje za najboljšo kostumografijo, scenografijo in izvirno filmsko glasbo. • V soboto, 13. 7., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pobesneli Max: Cesta besa (Mad Max: Fury Road, 2015)

V četrtem delu slovite franšize cestni bojevnik Max (Tom Hardy) združi moči s skrivnostno vladarico puščavske oaze Furioso (Charlize Theron) ter skupino žensk na begu pred njihovim neusmiljenim vladarjem. Uspešnica George Miller je prejela še oskarje za najboljšo filmsko montažo, kostumografijo, scenografijo, mešanje zvoka in montažo zvoka. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Mož iz ozadja:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA AMC 232│ 246 (HD) DA Videoteka VOYO 239 Kino 219│ 220 (HD) DA TV 1000 218 DA HRT 3** 706 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.