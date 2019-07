Mož iz ozadja (Vice)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neprepoznaven Christian Bale v vlogi Dicka Cheneya, najvplivnejšega podpredsednika v zgodovini ZDA. Zlati globus za najboljšega igralca v muzikalu ali komediji, sedem nominacij za oskarja (tudi za najboljši film) in kipec za najboljšo masko in pričesko.

ZDA │ 2018 │ 127 min │ Biografska komična drama R: Adam McKay│ I: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell IMDb: 7,2/10 │ Rotten Tomatoes: 66 % │ Uporabniki Googla: 78 %

Film, poln črnega humorja, se razteza prek polovice stoletja in prikaže dva obraza Dicka Cheneya – kot predanega družinskega očeta in kot političnega mojstra marionet. Nekdanji električar s podeželja Wyominga se je s pomočjo privržene soproge Lynne in pod mentorstvom osornega Donalda Rumsfelda povzpel v politični svet Washingtona.

Začel je v Nixonovi vladi, postal vodja kabineta vlade Geralda Forda, po petih mandatih v kongresu pa ga je George H. W. Bush imenoval za obrambnega ministra. Leta 2000 se je z Bushem podal v tekmo za mesto njegovega podpredsednika z neuradnim dogovorom, da bo imel do tedaj nepredstavljiv nadzor in bo dejansko nekakšen sopredsednik.

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

"V McKayevi prosto gibajoči se, temno smešni, super-meta, nepremišljeni, absurdistični biografiji s spremenljivim tonom Bale zadene žebljico na glavico kot žilav in brezobzirno ambiciozen Cheney, ki zasaja nože tako v hrbet kot v ospredje." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"To je grda zgodba o korupciji ... In učinkuje kot komedija in tudi kot neusmiljena obtožba Cheneya." Adam Graham, Detroit News

"Godrnjajoč, osoren in čemeren Bale naredi naslovni lik podoben njegovemu Batmanu – v bistvu gre za psihopata, ki se je spremenil v vigilanta." Bob Mondello, NPR

Oskar: najboljša maska in pričeska. Nominacije za oskarja: najboljši film leta, režija, igralec v glavni vlogi (Bale), igralka v stranski vlogi (Adams), igralec v stranski vlogi (Rockwell), izviren scenarij (Adam McKay), filmska montaža.

"Mož iz ozadja, ki ga je posnel Adam McKay, avtor Velike poteze, je mračna, obešenjaška, mozaična, nelinearna groteska o človeku, ki je ustvaril naš svet – o človeku, ki je spletel najhujšo novodobno teorijo zarote (Irak ima orožje za množično uničevanje!), obenem pa vse prepričal, da Iraka niso napadli zaradi nafte; potemtakem o človeku, ki je militariziral svoj bes in svoje frustracije.

/…/ Da ga igra igralec, ki je pred leti tako prepričljivo odigral Patricka Batemana v Ameriškem psihu, ne preseneča. ZA+" Marcel Štefančič, jr., Mladina

Napovednik filma Mož iz ozadja: Zanimivosti: Poleg sedmih nominacij za oskarja in prejetega kipca za najboljšo masko in pričesko je bil film Adama Mckaya nominiran še za vodilnih šest zlatih globusov in šest baft.

Christian Bale kot Dick Cheney.

Christian Bale (Dick Cheney), Amy Adams (Lynne Cheney) in Sam Rockwell (George W. Bush) so bili za svoje vloge na vseh treh podelitvah nominirani za nagrade, Bale pa je prejel zlati globus za najboljšega igralca v komediji ali muzikalu.

nominiran še za vodilnih šest zlatih globusov in šest baft. (Dick Cheney), (Lynne Cheney) in (George W. Bush) so bili za svoje vloge na vseh treh podelitvah nominirani za nagrade, Bale pa je prejel zlati globus za najboljšega igralca v komediji ali muzikalu. Ko je Bale izvedel, da ga McKay želi za vlogo Cheneyja, je pomislil, da se je režiserju preprosto zmešalo.



Sam Rockwell kot George W. Bush.

McKay, Bale in sloviti hollywoodski masker Greg Cannom so kar šest mesecev preizkušali in izboljševali Balovo masko, preden so bili prepričani, da so zajeli Cheneyjev edinstveni videz.



Cannom je za svoje delo prejel že četrtega oskarja. Pred tem je slavil s filmi Drakula (1992), Očka v krilu (1993) in Nenavaden primer Benjamina Buttona (2008).

so kar šest mesecev preizkušali in izboljševali Balovo masko, preden so bili prepričani, da so zajeli Cheneyjev edinstveni videz. Cannom je za svoje delo prejel že četrtega oskarja. Pred tem je slavil s filmi Drakula (1992), Očka v krilu (1993) in Nenavaden primer Benjamina Buttona (2008). Amy Adams kot Lynne Cheney.



"O njem je hotel vedeti prav vse in vse tudi ponotranjiti. Naučil se je hoditi, govoriti in premikati kot on. In na prvi dan snemanja je tudi postal on. Vsi smo mislili, da pred nami dejansko stoji Dick Cheney," je igralčevo preobrazbo opisal izvršni producent filma Jeff Waxman .

"O njem je hotel vedeti prav vse in vse tudi ponotranjiti. Naučil se je hoditi, govoriti in premikati kot on. In na prvi dan snemanja je tudi postal on. Vsi smo mislili, da pred nami dejansko stoji Dick Cheney," je igralčevo preobrazbo opisal izvršni producent filma .

Amy Adams je tokrat prvič ostajala v vlogi in ohranjala razločen glas svojega lika tudi med snemalnimi premori, z režiserjem filma pa je imela celo politične razprave.

Največja fizična skrb Sama Rockwella je bil način govora Georgea W. Busha, pri katerem ta potiska ustnico naprej, zato je igralec poleg povsem proteznega nosu zahteval še protetiko v predelu ust.

Christian Bale, Steve Carell (Donald Rumsfeld) in Adam McKay so sodelovali že pri komični biografski drami Velika poteza (2015) , oba filma pa je produciral Brad Pitt .

Tyler Perry kot Colin Powell.

(Donald Rumsfeld) in Adam McKay so sodelovali že pri komični biografski drami , oba filma pa je produciral . Christian Bale in Amy Adams sta bila soigralca že v filmih Borec (2010) in Ameriške prevare (2013) .

. Na spodnji povezavi si preberite, kaj je Christian Bale dejal ob prejetju zlatega globusa za vlogo v filmu Mož iz ozadja.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: