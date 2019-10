Subverzivni superjunaki in najvplivnejša vladarica v zgodovini

Med oktobrskimi novostmi na programih in storitvah HBO izpostavljamo premiere treh povsem novih in raznolikih izvirnih serij, ki jim je usojeno, da postanejo TV-uspešnice, ljubitelji filmov pa si bodo lahko ogledali razburljiv akcijski spektakel o največjem morskem plenilcu vseh časov in ganljivo družinsko pustolovščino o dogodivščinah pogumne psičke.

SERIJE MESECA

Nedavno ločena samohranilka Eve Fletcher (Kathryn Hahn) se znajde v primežu osamljenosti, ko gre njen edinec Brendan (Jackson White) študirat na kolidž, zato poskuša zaživeti novo življenje, da bi našla srečo in spolno zadoščenje, kakršnega poprej ni poznala. Komična serija, ki se osredotoča na vpliv spletne pornografije in družbenih medijev, je nastala po istoimenski knjižni uspešnici avtorja Toma Perrotte. • Premiera serije: v ponedeljek, 28. 10., ob 21. uri na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Štiridelna miniserija spremlja politično buren in seksualno živahen dvor najvplivnejše vladarice v zgodovini. Med škandali, spletkami in nenehnimi konflikti se razvija edinstven in predan odnos med rusko carico Katarino Veliko (Helen Mirren) in vojaškim poveljnikom Gregorijem Potemkinom (Jason Clarke), medtem ko premagujeta nasprotnike in spreminjata Rusijo v sodobno državo.• Premiera serije: v petek, 4. 10., ob 20. uri na HBO.* │ Vse štiri epizode serije so že na voljo na HBO OD/GO.

Serija, ki so jo posneli po istoimenski subverzivni grafični noveli pisca Alana Moora in ilustratorja Dava Gibbonsa, se dogaja alternativni sodobni resničnosti v ZDA, kjer so superjunake oblasti izobčile zaradi njihovih nasilnih metod. Nekateri med njimi si vseeno prizadevajo zanetiti revolucijo, drugi pa jo poskušajo preprečiti. • Premiera serije: v ponedeljek, 21. 10., ob 20. uri na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

FILMSKI USPEŠNICI MESECA

Velikansko bitje napade in onesposobi globokomorsko podmornico, posadka pa je ujeta v plovilu. Izkušeni potapljač Jonas Taylor (Jason Statham) mora rešiti preživele pred nedoumljivo nevarnostjo – orjaškim morskim psom iz prazgodovine, strašnim megalodonom. • Premiera: v nedeljo, 27. 10., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo od 27. 10. na voljo tudi na HBO OD/GO.

Film spremlja ganljivo pustolovščino psičke Belle. Ta se odpravi na 640 kilometrov dolgo pot domov, potem ko se je ločila od lastnika, med potjo po divjini Kolorada spozna kopico novih prijateljev in v njihova srca prinese upanje, veselje in tolažbo. • Premiera: v nedeljo, 6. 10., ob 20. uri na HBO.* │ Film je na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik serije Varuhi:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235