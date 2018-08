Ste željni vrhunskih TV-vsebin in programov HD? Dobite jih tukaj!

Oglasno sporočilo

Razmišljate, kako bi v svojo dnevno sobo vnesli še več veselja in zabave? Tekme UEFA Lige narodov in priljubljene risanke lahko pri Telemachu spremljate že v začetnem paketu. Obenem Telemach standardne televizijske pakete razširja s programi v visoki ločljivosti HD in dodaja nov filmski program.

Ukinjeno doplačilo za programe HD

Telemach je svojim uporabnikom 28. avgusta 2018 ukinil dodatno plačljiv programski paket programov HD. Vsi programi v visoki ločljivosti, ki so bili v paketu HD, bodo naročnikom brez dodatnega doplačila na voljo v standardnih programskih shemah.

Naročniki osnovnega paketa bodo imeli dostop do kar šestih programov HD: Animal Planet HD, Travel Channel HD, Food Network HD, SHORTSTV HD, iConcerts HD in FTV HD. V razširjenem paketu bo po nespremenjeni ceni zdaj poleg obstoječih programov HD na voljo še dodatnih deset programov: Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, History HD, MTV Live HD, History 2 HD, Nickelodeon HD, Hustler TV HD in NG Wild HD, QYOU HD ter Trace Sport Stars HD.

Sport Klub bo predvajal tekme UEFA Lige narodov

Avgusta se je že začela nova sezona angleške Premier lige, ene od najbolj gledanih nogometnih lig, septembra pa na spored prvič prihaja UEFA Liga narodov. Prihodnje leto bo Sport Klub prenašal tudi kvalifikacije za Evropsko prvenstvo v nogometu. Na programu Sport Klub bodo lahko uporabniki platforme EON med temi tekmami uporabljali način Sports mode, ki prikazuje statistične podatke ter rezultate vseh športnih srečanj, ne glede na to, ali so že končana ali ne.

Pikaboo ima vse vaše najljubše risanke

V družino risank Pikaboo prihajajo nove priljubljene risanke: Tačke na patrulji, Maša in medved, Pujsa Pepa in še 10 novih risank. Zabavne in poučne risanke bodo pritegnile vse otroke ter jim pomagale, da se naučijo navihanih novosti.

Nick Jr. v slovenščini

Na otroškem programu Nick Jr. bodo od konca avgusta v osnovnem digitalnem programskem paketu na voljo priljubljene sinhronizirane risanke, kot so Dora, Shimmer in Shine, Tačke na Patrulji ter številne druge risane dogodivščine.

Smejte se skupaj

Veselje je največje, ko ga delimo. Poleg bogate vsebine za vse generacije, ki bo na voljo na obstoječih programih, bodo Telemachovi naročniki deležni novega filmskega programa CineStar TV Comedy & Family. Telemach bo možnost ogleda nazaj (CUTV) dodal še 6 televizijskim programom – CineStar Premiere HD 1, CineStar Premiere HD 2 in CineStar Comedy & Family, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD in Nick Jr.

Naročnik oglasne vsebine je Telemach.