Ste videli novi dokumentarec o Beckhamu? Vanj je vpleten Slovenec.

"Nikoli nisem ravno oboževal nogometa, med pisanjem glasbe za ta dokumentarni film pa sem začel resnično občudovati ta šport in še posebej Davida Beckhama. Ta dokumentarec ne govori le o nogometu, ampak gre veliko globlje. Gre za odločitve, vztrajnost, cilje, žrtvovanje in življenje nasploh," je slovenski skladatelj Anže Rozman sporočil ob premieri Netflixovega dokumentarca Beckham, h kateremu je pomembno prispeval tudi sam.

Je namreč soavtor glasbe v dokumentarcu, glavno glasbeno temo je ustvaril s skladateljskim kolegom Camilom Forerom, s katerim delata v losangeleškem studiu slovitega skladatelja filmske glasbe Hansa Zimmerja.

Anže Rozman z zaročenko, skladateljico Karo Talve, s katero dela v studiu slovitega Hansa Zimmerja. Foto: Profimedia

34-letni Rozman v zadnjih letih doživlja bliskovit vzpon in razvoj kariere v filmski glasbi. Študiral je na srednji glasbeni šoli in akademiji v Ljubljani ter na Berklee College of Music v Valencii, nato pa v Londonu med snemanjem svojega zaključnega projekta za Berklee srečal Zimmerja in mu triminutno skladbo ponudil v poslušanje. Rezultat? Zimmer ga je povabil, da se pridruži skladateljski ekipi v njegovem studiu Bleeding Fingers Music in leta 2018 se je odselil v Los Angeles.

Od takrat je Rozman sodeloval pri pisanju glasbe za vrsto velikih projektov, predvsem dokumentarnih filmov. Za svoje delo pri dokumentarni seriji Prehistoric Planet je nominiran za prestižno TV-nagrado emmy, ali jo bo dobil, pa bo znano 15. januarja, na njegov rojstni dan, ko bodo aktualne emmyje podelili.

Več o tem:

Oglejte si še: