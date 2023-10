Stavki hollywoodskih igralcev ni videti konca

Pogovore med studii in hollywoodskimi igralci, ki stavkajo od julija, so v sredo začasno prekinili. Gre za udarec upanju, da bi se kriza, ki je ohromila zabavno industrijo, hitro končala. Da so se pogovori ustavili in jih bodo začasno prekinili, so sporočili iz studiev.

Vodje studiev, kot sta Disney in Netflix, so se s pogajalci sindikata filmskih igralcev SAG-AFTRA redno srečevali od prejšnjega tedna. A v izjavi, ki so jo objavili pozno v sredo, so studii pojasnili, da so se pogovori ustavili in jih bodo začasno prekinili.

"Po tehtnih pogovorih je jasno, da je razlika med AMPTP in SAG-AFTRA prevelika in da nas pogovori ne vodijo več v produktivno smer," so sporočili iz studiev. Studie na pogovorih zastopa Zveza filmskih in televizijskih producentov (AMPTP).

Stavka scenaristov se je končala, a brez igralcev ni produkcij

AMPTP je sicer prejšnji mesec sklenila dogovor s hollywoodskimi scenaristi, s čimer se je končala dolgotrajna in skoraj sočasno potekajoča stavka njihovega sindikata. Glede na dogovor in sorodne zahteve med SAG-AFTRA in scenaristi je naraščal optimizem, da bo kmalu mogoče doseči dogovor tudi z igralci.

Čeprav scenaristi zdaj spet delajo, pa se večina filmskih in televizijskih produkcij ne more začeti, dokler se ne bodo rešile tudi zahteve SAG-AFTRA. To zabavno industrijo in njene delavce vsak dan stane na milijone dolarjev.

Foto: Guliverimage

Studii: Zahteve igralcev so prevelike

V sredini izjavi je AMPTP obtožil igralce, da postavljajo pretirane zahteve, vključno z deležem prihodkov od uspešnih pretočnih oddaj, kar bi "samo po sebi stalo več kot 800 milijonov dolarjev na leto". V studiih so to opredelili za "nevzdržno gospodarsko breme".

Igralski sindikat so tudi obtožili, da zavrača vzporedno povišanje plač, kar sta sprejela sindikata scenaristov in režiserjev v začetku tega leta. "Upamo, da si bo SAG-AFTRA premislil in se kmalu vrnil k produktivnim pogajanjem," so še sporočili iz studiev. V sindikatu izjave niso komentirali.

Igralci so tako kot scenaristi zahtevali izboljšanje plač, večjo preglednost nad dobičkom pri uspešnih pretočnih oddajah in zaščito pred uporabo umetne inteligence.

Bi lahko umetna inteligenca nadomestila igralce?

Njihove zahteve glede plačila segajo dlje od zahtev scenaristov, njihova zaskrbljenost glede grožnje, ki jo predstavlja umetna inteligenca, pa je še večja. Bojijo se, da bi lahko tehnologijo uporabili za kloniranje njihovih glasov in podob, to pa v večno ponovno uporabo brez nadomestila ali privolitve.

Nekatere filmske in televizijske produkcije, v katerih so udeleženi manjši hollywoodski studii, se že nadaljujejo zaradi t. i. začasnih sporazumov.

