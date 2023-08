Zvezdnik sporočil hollywoodskim veljakom: Izstradali ste me

Po enem mesecu igralske in treh mesecih scenaristične stavke v Hollywoodu še ni znakov, da bi se končali. Studii ostajajo neomajni, stavkajoči pa so v vse večjih finančnih škripcih.

V sredo je minilo sto dni, odkar se je v Hollywoodu začela stavka scenaristov, ki ji je sredi julija sledila še stavka igralcev. Pri pogajanjih med stavkajočimi in studii ni napredka, medtem je velika večina produkcije zaustavljena, filmski in televizijski projekti stojijo, kar pomeni, da so tako scenaristi in igralci kot drugi delavci, vpleteni v produkcijski proces, večinoma brez dohodkov.

Nagrajeni igralec in pevec prisiljen v prodajo hiše

To vse bolj občutijo tudi veliki zvezdniki, med njimi igralec in pevec Billy Porter, dobitnik emmyja, grammyja in tonyja, zvezdnik TV-serije Pose. "Prodati moram svojo hišo," je povedal v intervjuju za britanski Evening Standard, "ne vem, kdaj se bomo vrnili na delo, ustvarjalci pa večinoma še vedno živimo od projekta do projekta."

Billy Porter Foto: Guliverimage

"V načrtu sem imel nov film, septembra bi moral začeti snemati novo serijo, a ne bo nič s tem," je dejal in ob tem citiral neimenovanega predstavnika studiev, ki naj bi izjavil: "Stradali jih bomo, dokler ne bodo prisiljeni prodati svojih domov."

"Izstradali ste me," mu je sporočil Porter.

Močno kritičen je bil tudi do prvega moža družbe Disney Boba Igerja, ki je zahteve stavkajočih označil za nerealne.

"Bob Iger pravi, da so naše zahteve po zaslužku, ki omogoča preživetje, nerealne? Medtem ko on zasluži 78 tisoč dolarjev na dan?" je hollywoodskega mogotca okrcal Porter.

Stavka v Hollywoodu je prekinila vso tamkajšnjo filmsko in televizijsko produkcijo, razen resničnostnih šovov. Članom igralskega sindikata SAG - AFTRA in združenja scenaristov WGA je tudi prepovedano promoviranje njihovih filmov in serij. Oboji zahtevajo boljše plačilo za svoje člane in jasna pravila glede uporabe umetne inteligence.

