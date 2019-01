Srbski igralec, ki ima v New Yorku znano pekarno: Blejska kremšnita je najboljša na svetu #intervju

Scenarist ter filmski in gledališki igralec Uliks Fehmiu ima srbsko-albanske korenine; je sin največje legende albanskega filma, Bekima Fehmiua in igralke Branke Petrić. Tudi sam je poročen z igralko in igra je že od nekdaj del njegovega življenja. Vendar pa se z njo ne ukvarja, ker bi se moral, temveč zato, ker se hoče. Njegov glavni vir prihodka je namreč pekarna.

A ne katerakoli pekarna - gre za eno najbolje ocenjenih newyorških pekarn, Pain D'Avignon, ki s svojimi pekovskimi izdelki zalaga najboljše restavracije Velikega jabolka. Tudi tiste, ki se lahko pohvalijo z Michelinovimi zvezdicami. V pekovski posel se je Uliks spustil pred 20 leti čisto po naključju, ko ga je k sodelovanju povabil njegov prijatelj. Vse odtlej je predan kruhu, a s srcem tudi pri igri, ki je njegova velika ljubezen.

Prav zato je z veseljem privolil v snemanje serije Uspeh, prve serije na območju nekdanje Jugoslavije, ki jo producira HBO Europe. Režira jo sarajevski oskarjevec Danis Tanović, ki je leta 2001 za film Nikogaršnja zemlja dobil oskarja in zlati globus za najboljši tujejezični film, eden njegovih soigralcev pa je tudi slovenski igralec Borut Veselko.

Uspeh je večslojna drama v šestih delih, v kateri štiri popolne neznance poveže nesrečno zaporedje dogodkov, ko poskušajo pomagati žrtvi nasilja. V glavnih vlogah so poleg Uliksa zaigrali še hrvaška igralka Iva Mihalić, hrvaška igralka Tara Thaller in hrvaški igralec Toni Gojanović.

Uliks, imate kakšno povezavo s Slovenijo?

Seveda, več. V Sloveniji imam veliko prijateljev, pred kratkim sem tudi produciral slovenski film, ki bo izšel prihodnje leto. Gre za film Šavovi režiserja Miše Terzića. Tudi delal sem nekoč v Sloveniji.

Vam je všeč naša država?

Obožujem jo, prelepa je. Prelepa. Mislim, da ni veliko držav, v katerih si lahko ob Jadranskem morju in nato že čez uro in pol na smučišču. Blizu so Benetke, Dunaj, tudi Zagreb (smeh, op. a.), da ne grem samo gor. Prekrasna narava.

Se radi vračate iz New Yorka v države nekdanje Jugoslavije?

Da, seveda. No, v ZDA sem že več kot 20 let, a moja mama je iz Novega Vinodolskega, ki je relativno blizu Sloveniji, in velikokrat obiščemo Slovenijo. Še posebej zaradi kremšnit na Bledu.

Prav zdaj bi se usedel v avtomobil in se odpeljal na Bled, da bi jedel kremšnito. Tam je najboljša na svetu, poleg tega pa vidiš še lepote, ki obstajajo redkokje.

Kako vam je všeč dejstvo, da igrate v prvi HBO-seriji v naši regiji?

To, da je prva, niti ni tako pomembno, pomembnejše je, da je HBO v zadnjih 20 letih s svojo kreativno in umetniško politiko uspelo v produkcijo pripeljati najbolj talentirane ljudi iz sveta filma. S tem jim je uspelo spremeniti način, kako gledamo televizijo, in jo - vsaj kar se mene tiče - narediti veliko bolj vznemirljivo. Zato sem zelo vesel in se čutim privilegiranega, da sem imel priložnost, da sem del tega projekta.

Kaj vas je prepričalo, da ste sprejeli vlogo? Lik, regija ali morda režiser Danis Tanović?

Vse. Z Danisom sem si želel delati že nekaj časa, poleg tega pa je scenarij odličen, zgodba je vznemirljiva. No, ampak kadarkoli me pokliče Danis, bom delal z njim. Navsezadnje je to HBO. V tem trenutku si ne morem zamisliti scenarija za projekt HBO-ja, ki bi ga zavrnil.

Vam je všeč vaš lik arhitekta, ki ima opraviti s pokvarjenim poslovnežem?

Pa ... Ne glede na to, ali ti je všeč ali ne, moraš vedno braniti svoj lik, morate stati za njim. Vsekakor je zanimiv, če ne bi bil, ne bi bil del projekta. A moj lik ni ne slab ne dober, je običajen človek in takšni karakterji so po mojem mnenju najzanimivejši. Poleg tega je bil zame izziv govoriti hrvaško, saj sem odraščal v Beogradu. Mi je bilo pa super preživeti tri mesece z ekipo v Zagrebu, kjer smo snemali.

Veliko prizorov ste posneli tudi s slovenskim igralcem Borutom Veselkom. Kako sta se ujela?

Borut in jaz sva ... Bolje, da vam sploh ne govorim (smeh, op. a.). Morate gledati serijo. Borut je super, super. Veliko sva se družila na snemanju, ima prelepo družino, ki jo je pripeljal na snemanje, mislim, da ima šest otrok, da je premagal Danisa za enega otroka.

Na snemanje je prišel z dvema otrokoma in ženo, videti so, kot da so prišli iz neke reklame (smeh, op. a.). Tako so lepi in prekrasni. Borut je res sijajen igralec, kar boste v tej seriji videli tudi sami.

Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše pri dobri seriji?

Zgodba. Vedno. Brez dobre zgodbe je skoraj nemogoče narediti karkoli večjega. Lahko jo pokvarite, lahko imate sijajen scenarij, a morda končni izdelek ne bo dober. Kar je meni všeč pri serijah, je občutek, kot bi brali dober roman. Še posebej pa je vznemirljivo, če gledate epizodo za epizodo. Že razne raziskave so pokazale, da je večini ljudi všeč tako imenovano "binge" gledanje. Poleg tega pa je zdaj že toliko odličnih serij, da sem sam ves čas v bitki s časom, da lahko pogledam vse, ki so mi všeč.

Katere so vaše najljubše?

V zadnjih nekaj mesecih mi je zelo všeč izraelska serija Fauda, ki je sijajna, pa francoska serija The Bureau, ki govori o francoski tajni službi, o Siriji, Iranu, Iraku ... Zelo je zanimiva. To je nekaj najbolj svežega, kar sem v zadnjem času gledal. Če pa bi moral izbrati katerokoli najljubšo serijo, bi izbral Sopranove in Kriva pota.

V New Yorku že nekaj let vodite zelo uspešno pekarno in igrate zgolj zato, ker to obožujete ...

Tako je. Pekarna je rezultat naše zgodbe in tega, da smo se v nekem trenutku odločili za selitev v New York, kjer smo morali od nečesa živeti. A ni bilo tako enostavno, nisem jaz odprl pekarne, temveč moj prijatelj. Ko se je odprla prva pekarna, sem še živel v Beogradu, in ko sem odšel v New York, sem postal del ekipe, čeprav me ni zanimal poslovni del, temveč kreativni. In zdaj, po 18, 20 letih, nam gre še vedno dobro.

Ste ponosni, da ste del ene najboljših pekarn v New Yorku?

Kako ne bi bil. Seveda. Sicer me ljudje v šali še vedno sprašujejo, zakaj se ukvarjam z bureki. Mi še vedno delamo kruh na način, kakor se je delal že od nekdaj, in prav zato smo ponosni in tudi zato smo eni najboljših.

Delamo z restavracijami, ki imajo Michelinove zvezdice, bili smo na seznamu najboljših 20 pekarn v ZDA, trenutno pa lahko rečem, da v Ameriki delamo boljši kruh kot Francozi.

Mi na Balkanu smo vedno vedeli, kdo je pek, od kod je moka, imel si svojega mesarja, v Ljubljani recimo točno veš, kje lahko kupiš najboljše sadje in zelenjavo. To nam je bilo logično, to tako funkcionira. A v Ameriki, na tem ogromnem tržišču, ni bilo tako, nismo vedeli, od kod prihaja hrana, ki smo jo jedli, to je bil za nas tuj koncept. In naše odprtje pekarne je sovpadlo s tem, da so si v tistem času tudi ameriški kupci zaželeli vedeti, od kje prihaja hrana, ki jo kupujejo. Mi smo bili ena prvih pekarn te vrste.

Kje pa se obrne več denarja, v igralstvu ali pekarni?

Zame je pekarna vir prihodka, od tega živimo. Z igro se seveda ukvarjam profesionalno, a od nje ni odvisen moj obstoj.

Vam je všeč življenje v New Yorku?

Seveda, sicer ne bi bil tam. New York je vznemirljiv, na trenutke surov in brutalen, a vse imaš na dosegu roke. Hkrati se v njem lahko počutiš zelo majhnega in osamljenega, a ni dolgočasen in enoličen. Tam lahko slišiš slovenščino in vse druge jezike. Je hkrati majhen in velik.

Kateri kotički v Velikem jabolku so vaši najljubši?

Obožujem predele, ki spominjajo na neki stari New York, dele, kjer se vidi nebo, kjer so ulice tlakovane s kockami, predele, kjer se vidi reka, kjer so drevesa. Takih predelov je kar nekaj na Manhattnu, v Brooklynu in Harlemu.

Kako dobro spremljate dogajanje v naši regiji, ste na tekočem?

Seveda, kolikor le lahko. Svet se je zmanjšal in novice potujejo s svetlobno hitrostjo. Nič več ni tako daleč, kot je bilo nekoč.

