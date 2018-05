Spoznajte grozljivo statistiko velike vojne #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubiteljice in ljubitelji zgodovine preverite, katere zanimive dokumentarne vsebine si boste junija lahko ogledali na kanalu Viasat History .

Prepovedana zgodovina (Forbidden History)

Premierno od nedelje, 30. junija, ob 21.50. │ Sezona: 5. │ Št. epizod: 6 x 60 min│ Foto: Like A Shot

Katera zgodovinska dejstva v zgodbi o najslavnejši verski osebnosti so dokazljiva? Jamie odpotuje v Jeruzalem, da bi preiskal in odkril resnično zgodbo o Jezusu Kristusu.

Poglobil se bo v zgodovino zloglasne vzhodnonemške obveščevalne službe Stasi, razkril več podrobnosti o umetninah, ki so jih ukradli nacisti med drugo svetovno vojno, ter raziskal, zakaj še danes pogrešamo tolikšno število teh umetnin.

Pariške skrivnosti (Paris Mysteries)

Premierno od nedelje, 3. junija, ob 13.15. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 30 min │ Foto: Lucky You

Na stotine strokovnjakov si je vse svoje življenje prizadevalo dešifrirati zgodovino Pariza, toda veliko zgodb in govoric ostaja nedokazanih. Pariz tako že stoletja varuje svoje skrivnosti, ki vzbujajo navdušenje in dramijo domišljijo.

Dejstva, podobnosti in zanesljivi pričevalci dokazujejo resničnost teh dogodkov. V šestih epizodah bodo znanstveniki in raziskovalci zgodovine razkrili najtemačnejše skrivnosti mesta luči. Oglejte si Pariz, kakršnega niste videli še nikoli.

Bojevniki: umetnost vojne (Man at Arms: Art of War)

Premierno od ponedeljka, 4. junija, ob 23. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min │ Foto: GRB

Orožje in bojna oprema sta odigrala vidno vlogo na področju popularne kulture, od filmov do video iger, stripov in tv oddaj. V oddaji, ki jo vodi zvezdnik hollywoodskih akcijskih filmov Danny Trejo, bo ekipa rokodelcev s pomočjo starodavnih in sodobnih tehnik spretno izdelala slovita orožja iz preteklosti.

Vsako mojstrovino bodo nato preizkusili strokovnjaki in ocenili njeno robustnost in uporabnost v resničnem življenju. Naj reže, strelja, zabada, blokira ali razorožuje, gledalci bodo lahko videli, kakšno silo premore vsaka posamezna mojstrovina.

1. svetovna vojna v številkah (WWI in Numbers)

Premierno od ponedeljka, 18. junija, ob 21.50. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min │ Foto: WAG Worldwide

Prva svetovna vojna je bila vojna brez primere. 70 milijonov vojakov je bilo mobiliziranih za boj po vsem svetu, od jarkov zahodne fronte do Bližnjega vzhoda in Afrike. Izstreljenih je bilo več nabojev, odvrženih več bomb, ubitih več vojakov in izposojenega in potrošenega več denarja kot v kateri koli vojni pred tem.

Šlo je za vojno številk; vojakov, streliva in hrane. Številčnost je bila poglavitna razlika med zmago in porazom, prvič v zgodovini človeštva pa je bilo vse do potankosti zabeleženo.

V tej dokumentarni seriji si bomo ogledali te in ostale številke ter predstavili novo zgodovino prve svetovne vojne, vojne vseh vojn, ki jo lahko resnično razumemo šele, ko nanjo pogledamo skozi prizmo statistike.

Moda skozi zgodovino (A Stitch in Time)

Premierno od nedelje, 3. junija, ob 15.25. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 30 min │ Foto: Flame Distribution

Serija Moda skozi zgodovino združuje svetove zgodovine, umetnosti in mode. Vodi jo modna zgodovinarka Amber Butchart, ki nam bo predstavila celo vrsto talentiranih slavnih suknarjev. Ta serija o novejši zgodovini pa ne ponuja le osupljivega vpogleda v garderobe najbolj uglednih zgodovinskih osebnosti, temveč tudi v širše družbe in kulture, v katerih so živeli.

Lov na Klausa Barbieja (Hunting Down Klaus Barbie)

V soboto, 2. junija, ob 21. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: Arte

Ta film s pomočjo zgodovinskih arhivov razkriva nova spoznanja o skrivnem življenju Klausa Barbieja, vodje lyonskega gestapa v letih 1943-44, pri čemer posebno pozornost posveča škandalozni zaščiti, ki sta mu jo nudili nemška in ameriška tajna služba.

Klaus Barbie je poslal več kot 7.500 Judov v plinske celice, njegov odlično organiziran prebeg v Latinsko Ameriko pa so v veliki meri omogočila cinična zavezništva, sklenjena v obdobju hladne vojne. Barbie je deloval kot ameriški obveščevalni agent, pri čemer je – skupaj z nekdanjimi nacisti – sodeloval pri tihotapljenju orožja in mučenju v imenu latinskoameriških diktatorjev.

Čeprav sta ga Beate in Serge Klarsfeld naposled identificirala v Boliviji leta 1971, so ga šele deset let kasneje izročili Franciji. Ob koncu sojenja leta 1987 mu je bila dodeljena doživljenjska zaporna kazen na podlagi 17 vojnih zločinov proti človeštvu. Umrl je v zaporu, kmalu po priprtju.

Resnični doktor Živago (The Real Doctor Zhivago)

V soboto, 9. junija, ob 21. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: DCD Rights

Doktor Živago je ena od najslavnejših ljubezenskih zgodb 20. stoletja. Pripoved o strasti in strahu, postavljena v obdobje revolucije in nasilja, vsebuje polno preobratov, spletk in poguma.

V tem dokumentarcu se Stephen Smith odpravi po sledeh revolucionarnih začetkov te velike uspešnice, pri čemer raziskuje, kako je avtor romana Boris Pasternak ostajal zvest svoji ljubljeni Rusiji, iskreno opisoval sovjetski režim, ki ga je preziral, in kako je zgodba postala tajno orožje CIE na višku hladne vojne.

To je zgodba o pisanju morda najpogumnejše knjige, ki je kdaj koli izšla, iz časa, preden je film po njeni predlogi osvojil oskarje in njen avtor Nobelovo nagrado. To je zamolčana zgodba o resničnem dr. Živagu - Borisu Pasternaku.