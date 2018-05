Spielberg in DiCaprio bosta posnela film o predsedniku Grantu Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Metka Prezelj Avtorji: STA,

Foto: Reuters

Ameriški filmski režiser Steven Spielberg in igralec Leonardo DiCaprio, ki sta nazadnje sodelovala pri filmu Ujemi me, če me moreš, pripravljata nov skupni projekt, tokrat biografsko dramo o nekdanjem ameriškem predsedniku Ulyssesu S. Grantu.