Šok: zvezdniku vzeli vlogo Supermana, hočejo mlajšega igralca

Igralec Henry Cavill je na Instagramu razkril vest, ki ga je neprijetno presenetila: v DC Studios so se odločili, da ne bo več igral Supermana. Ta novica ga je toliko bolj šokirala, ker je konec oktobra v sodelovanju s studiem pompozno napovedal svojo veliko vrnitev v Supermanov kostum.

Tako je pred sedmimi tedni napovedal, da bo spet Superman:

V zapisu na Instagramu je zdaj pojasnil, da je na sestanku z vodjema DC Studios Jamesom Gunnom in Petrom Safranom izvedel slabe novice. "Vendarle se ne bom vrnil kot Superman, čeprav so mi v studiu oktobra rekli, naj naznanim svojo vrnitev," je zapisal.

"Ni lahko, a takšno je življenje," je dodal, "včasih se zgodi menjava straže in to spoštujem."

Z zadnjimi besedami je očitno meril na napoved Jamesa Gunna, scenarista novega Supermana, da se bodo v zgodbi osredotočili na superjunakova mlajša leta. To pomeni, da bodo namesto 39-letnega Cavilla iskali mlajšega igralca, ki bo najverjetneje od zvezdnika tudi cenejši. Podjetje DC Studios in njegov lastnik, družba Warner Brothers, sta namreč trenutno sredi obsežnega zmanjševanja stroškov in vse kaže, da bodo varčevali tudi pri zvezdniških zasedbah.