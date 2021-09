Po uspešni mednarodni festivalski poti in napovedani distribuciji na treh celinah je film Sanremo v režiji Miroslava Mandića postal slovenski predstavnik, ki se bo potegoval za kandidaturo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film 2022, so sporočili iz Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev.

Zgodba filma Sanremo pripoveduje o Brunu in Duši, ki živita v domu starejših občanov. Občasno se srečujeta, skupaj preživljata čas, a vedno sproti pozabljata, da se poznata. Kljub temu sta vesela vsakega novega srečanja.

V glavnih vlogah sta nastopila Sandi Pavlin in Silva Čušin, ob njima so v filmu zaigrali Boris Cavazza, Mojca Funkl, Barbara Cerar, Lara Komar, Barbara Vidovič in Safet Mujčić.

"Sanremo pripoveduje z mehkimi podobami, ki zarisujejo vsakdan dementnega, a zelo živega protagonista. Kakor demenca prehaja med otroškostjo in starostjo, tako film v prepletu hudomušnih, igrivih trenutkov z ganljivimi in bolečimi epizodami življenja v domu za ostarele skozi premišljeno dramaturgijo razgrinja Brunov mestoma pravljični svet, ki ga na jesen presvetli njegova fatalka Duša. Z dolgimi kadri in izbrano zvočno kuliso, ki venomer odzvanja Brunov nemir, s subtilno, pa vendar zelo precizno in suvereno montažo film ustvari pretanjeno atmosfero. Poetični premislek naslovi starost ter tegobe in bolezni, ki jih priletnost prinese, s spoštovanjem, potrpežljivostjo, občutljivostjo in toplino," je svojo odločitev utemeljila komisija.

Foto: SFC/Silvia Zeitlinger

Letošnjo komisijo so sestavljali režiserka Urša Menart, animator in režiser Leon Vidmar, direktor fotografije Simon Gosnik, producenta Dunja Klemenc in Tomi Matič, montažer Lukas Miheljak, igralec Urban Kuntarič ter publicistka in urednica revije KINO! Maja Krajnc.

Edini prijavljeni kandidat

Kot še piše v sporočilu za javnost, kandidatura filma Sanremo za slovenskega predstavnika za nagrado oskar, ki je bil sicer edini prijavljeni kandidat, ni bila samodejna odločitev komisije, temveč je komisija o njem razpravljala, prepoznala njegovo primernost ter potrdila kandidaturo. Letošnji upad predlaganih kandidatov za slovenskega predstavnika pa je predvsem posledica epidemije covid-19 ter s tem prilagojene distribucijske poti filmov v kinematografih, zaradi česar mnogi filmi niso izpolnjevali pogojev za kandidaturo.