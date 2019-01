Sicilijanski duhovi (Sicilian Ghost Story)

Italija, Švica, Francija│ 2017 │ 126 min. │ Domišljijska kriminalna drama R: Fabio Grassadonia, Antonio Piazza│ I: Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez Ocena IMDb: 6,6/10 │ Rotten Tomatoes: 93 % │ Uporabniki Googla: 81 %

V majhni sicilijanski vasi ob robu gozda izgine trinajstletni Giuseppe, sin mafijskega skesanca. Sošolka Luna, ki je v dečka zaljubljena, se noče sprijazniti z njegovim izginotjem.

Deklica se upre zakonu molka in vzdušju strahu, ki jo obdaja. Da bi našla prijatelja, se spusti v mračen svet, do katerega vodi skrivnostno jezero …

"Opojna mešanica najstniške romance, gotske fantazije in mafijskega trilerja." Allan Hunter, Screen Daily

"Sicilijanski duhovi so zahvaljujoč prefinjeni in vizionarski režiji – ta se poklanja Timu Burtonu, Davidu Lynchu in Petru Weiru – ter izčiščeni fotografiji Luce Bigazzija očarljiv in osupljiv film z izvirnim vizualnim pristopom." Camillo De Marco, Cineuropa

Napovednik filma Sicilijanski duhovi: Zanimivost: Film je navdihnila resnična zgodba. 23. novembra 1993 so Giuseppeja Di Mattea , sina mafijskega ovaduha Santina Di Mattea , ugrabili mafijci.

Prepričani so bili, da bo Santino nehal sodelovati s policijo, a Santino ni utihnil.



V ujetništvu so ga zadrževali 779 dni, 11. januarja 1996 pa so dečka zadavili in njegovo truplo raztopili v kislini.

V njej se umirajoči Giuseppe v domišljiji svoje sošolke spremeni v viteza, nadnaravno prikazen, ki jo varuje.

. V njej se umirajoči Giuseppe v domišljiji svoje sošolke spremeni v viteza, nadnaravno prikazen, ki jo varuje. Fabio Grassadonia in Antonio Piazza sta italijanska scenarista in režiserja. Za celovečerni prvenec Salvo, temačno zgodbo o mafijskem morilcu, sta leta 2013 prejela glavno nagrado v kanski sekciji Teden kritike.

