Sean Connery se je rodil v Edinburghu v delavski družini. Pri 23 letih se je v izbiri med igralstvom in profesionalnim nogometom odločil za prvo možnost, za kar je pozneje dejal, da je bila ena njegovih pametnejših odločitev. Pred tem je opravljal več različnih del, med drugim je dostavljal mleko in vozil tovornjak. "Morda nisem najboljši igralec, še slabši pa bi bil, če bi počel kaj drugega," je po pisanju STA dejal ob neki priložnosti.

Leta 1962 je prvič zaigral kot James Bond

Prvo večjo vlogo je odigral v filmu No Road Back režiserja iz leta 1957, temu pa so sledili številni nastopi tako v filmih za veliko platno kot v televizijskih serijah in filmih, na primer leta 1961 v Macbethu in Ani Karenini. Pravi preboj mu je leto pozneje prinesla vloga Jamesa Bonda v filmu Dr. No.

Tajnega agenta je upodobil v še šestih filmih franšize: Iz Rusije z ljubeznijo (1963), Goldfinger (1964), Operacija Grom (1965), Le dvakrat živiš (1967), Diamanti so večni (1971) ter Nikoli ne reci nikoli več (1983).

Oskar za vlogo v Nedotakljivih

Čeprav se je zdelo, da bo vloga Jamesa Bonda zaznamovala njegovo kariero, je Connery dokazal nasprotno: postal je eden najvidnejših igralcev svoje generacije, ki je posnel kopico uspešnih filmov. Največje priznanje je dosegel z vlogo irskega policaja v filmu Nedotakljivi iz leta 1987. Osvojil je oskarja za stransko vlogo in s tem ukradel pozornost glavnemu igralcu filma Kevinu Costnerju.

Videti ga je bilo mogoče v še številnih drugih filmih, kot so Marnie (1964), Umor na Orient Ekspresu (1974), Ime rože (1986), Indiana Jones in Zadnji križarski pohod (1989), Vzhajajoče sonce (1993) in Družba pravih gospodov (2003).

