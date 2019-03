Same nepozabne filmske mame

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratnih TV-priporočilih smo na malih zaslonih poiskali žanrsko raznolike celovečerce, v katerih imajo osrednjo vlogo takšne in drugačne mame. Te niso vedno popolne, se pa trudijo po najboljših močeh.

Neverjetni 2 (Incredibles 2, 2018)

V nadaljevanju Pixarjeve animirane uspešnice iz leta 2004 se vloge zamenjajo – naloge osrednje superjunakinje prevzame mati Helena oziroma Elastika, medtem ko se oče Janez doma ubada z gospodinjstvom in vzgojo otrok. A pojavi se nov zlikovec in Neverjetni morajo spet združiti moči. • V nedeljo, 31. 3., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo na voljo tudi na HBO OD/GO.

Soba (Room, 2015)

Tankočutna in presenetljivo optimistična drama o mami in sinu (Brie Larson in Jacob Tremblay), ki sta več let preživela v zvočno izolirani vrtni lopi z enim strešnim oknom, ločena od preostalega sveta. Film je bil nominiran za štiri oskarje, tudi za najboljši celovečerec leta, Larsonova pa je domov odnesla zlati kipec za najboljšo glavno igralko. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Izgubljena hči (The Girl in the Park, 2007)

Julia (Sigourney Weaver) je je še vedno travmatizirana zaradi izginotja triletne hčerke pred 15 leti, zato se je zaprla pred vsemi, vključno pred možem in sinom. Ko Julia spozna Louise (Kate Bosworth), upa, da je ta nemirna najstnica s pestro preteklostjo njena hči. • V soboto, 23. 3., ob 13.27 na Planet PLUS.*

Tully (2018)

Hvaljena komična drama ustvarjalcev filma Juno z izjemno Charlize Theron v vlogi izmučene matere treh otrok, ki ji brat za pomoč pri novorojenčku najame mlado in presenečenj polno varuško. • V videoteki DKino.

Mamaščevalka (Prevenge, 2016)

Zgodba spremlja nosečo Ruth na ubijalskem pohodu: dejanja ji narekuje njen ljudomrzni, še nerojeni otrok, ki družbi nalaga odgovornost za to, da nima očeta. Zajedljivo britansko črno-komično grozljivko je napisala in režirala glavna igralka Alice Lowe. • V soboto, 23. 3., ob 1.25 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Jaz, Tonya (I, Tonya/2017)

Temačna komična biografska zgodba o ameriški drsalki in dvakratni udeleženki zimskih olimpijskih iger Tonyi Harding (Margot Robbie), katere ime je postalo sinonim za enega od največjih škandalov v zgodovini športa. Allison Janney je za stransko vlogo Hardingove neposredne matere LaVone Golden prejela oskarja. • V soboto, 30. 3., ob 21.55 na CineStar TV Premiere 1.

Projekt Florida (The Florida Project, 2017)

Zgodba se odvija v revni soseski socialnih stanovanj ob avtocesti tik pred zabaviščnim parkom Disney World na Floridi in spremlja nenavadno zrelo šestletno Moonee in njeno uporniško mater, ki je prisiljena početi vse bolj nevarne stvari, da bi še naprej skrbela za svojo hčer. • V petek, 29. 3., ob 7.35 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD in v videoteki DKino.

Pogovoriti se morava o Kevinu (We Need to Talk About Kevin, 2011)

Neprizanesljiv, pogumen in iskren portret materinstva ter pretresljiv pogled na krivdo, izgubo in sramoto, ki se nam razkrije skozi oči matere najstniškega množičnega morilca. V vlogah matere in sina blestita Tilda Swinton in Ezra Miller. • V videoteki DKino.

Gospodinje ne obstajajo (Huisvrouwen bestaan niet, 2017)

Nizozemska komedija o svobodomiselni materi in njenih dveh hčerah, ki se trudi jouskladiti zasebno in poklicno življenje. Mlajša, ambiciozna deloholičarka, se obupano trudi zanositi, starejša, tudi sama žena in mati, pa je pred kratkim ostala brez službe. • V nedeljo, 24. 3., ob 22.20 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD.

Trije plakati pred mestom (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri/ 2017)

Tragikomična kriminalna drama Martina McDonaghyja o materi umorjene deklice, ki z obcestnimi reklamnimi panoji izzove krajevne policiste k razreševanju primera. Film je prejel oskarja za najboljšo glavno igralko (Frances McDormand) in najboljšega stranskega igralca (Sam Rockwell). • V sredo, 27. 3., ob 17.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mamin sinko (Les garcons et Guillaume, a table/2013)

S petimi cezarji, tudi za najboljši francoski film leta, nagrajena avtobiografska komedija o poženščenem neodločnežu, ki se poskuša izviti iz vpliva pokroviteljske matere in poiskati lastno identiteto. Guillaume Gallienne je film posnel po lastni izjemno uspešni monokomediji, avtor pa v njem igra tako samega sebe kot svojo mamo. • V videoteki DKino.

Mamin seznam (Mum's List, 2016)

Po mednarodni knjižni uspešnici avtorja St. Johna Greena posneta ganljiva in resnična zgodba o družini iz Severnega Somerseta, katere življenje se zasuka na glavo, ko mati zboli za neozdravljivim rakom na dojki. • V četrtek, 28. 3., ob 7.50 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Moja mama (Mia madre, 2015)

Slovita italijanska filmska režiserka Margherita je sredi snemanja svojega novega filma, v katerem igra očarljiv, a težaven ameriški igralec, hkrati pa se mora spoprijemati še z vse slabšim zdravjem svoje matere in z najstniško hčerko. Delno avtobiografsko komično dramo je režiral italijanski mojster Nanni Moretti. • V videoteki DKino.

Rosemari (2016)

Nevesta sredi lastnega poročnega slavja v hotelskih sanitarijah najde zapuščeno novorojenko in nebogljenega otroka preda oblastem. Čez 16 let se dekle pojavi na njenem pragu, ker želi najti svojo biološko mati. Norveško-danska drama se ukvarjata z vprašanji materinstva, ljubezni in laži. • V sredo, 27. 3., ob 2.20 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Blondinki v džungli (Snatched, 2017)

Goldie Hawn in Amy Schumer v akcijski komediji o mami in hčeri, ki se odpravita na počitnice v Južno Ameriko, kjer ju ugrabijo člani kriminalnega podzemlja. Dve povsem različni ženski sta prisiljeni najti skupni jezik, medtem ko se poskušata znajti v džungli in pobegniti na varno. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Soba:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE