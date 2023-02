Rdečo preprogo bo razvil 73. Berlinale

V Berlinu se bo s filmom She came to me Rebecce Miller začel 73. filmski festival, ki bo trajal do 26. februarja. V desetih dneh si bo v različnih programskih sklopih mogoče ogledati številne novosti, v tekmovalni program je uvrščenih 19 filmov. Zlatega medveda za življenjsko delo bo prejel režiser Steven Spielberg.