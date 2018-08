Pripravljeni so iti skozi pekel, da bi našli svoj mir #video

Dramatično serijo Let junakov je navdihnil eden od najbolje prodajanih izraelskih romanov pisatelja Amira Gutfreunda, zgodba pa spremlja štiri veterane posebnih enot izraelske vojske, ki se 11 let po koncu vojne znova zberejo zaradi zelo intimne in kočljive situacije.

Mislil je, da je vse izgubil. Ljubezen svojega življenja, vero, prijatelje ... Vojna, v kateri se je boril pred 11leti, je na njem pustila tragične posledice, toda en telefonski klic, ki ga ni nikoli pričakoval, je spremenil vse.

Serija Let junakov (When Heroes Fly) se začne s koncem izraelsko-libanonske vojne leta 2006, v kateri se štirje najboljši prijatelji pripravljajo na vrnitev domov. Enajst let po koncu vojnih misij prijatelji odidejo vsak svojo pot, vsak s svojo zgodbo, težavami in osebno tragedijo.

Osebne tragedije štirih vojnih prijateljev

Dekle Yaeli (Ninet Tayeb) je velika ljubezen mladega Aviva (Tomer Kapon) in Dubijeva (Nadav Naytes) sestra, ki je izginila in velja za mrtvo.

Ko pa njeno fotografijo v lokalnem časopisu zagleda Bandu (Moshe Ashkenazi), ki živi in dela v Južni Ameriki, se začne njihova pustolovščina, ki jih popelje v kolumbijski pragozd. Na poti se bo vsak izmed četverice soočil z lastno travmo in preizkusil duševne meje.

Nagrada za najboljšo serijo na filmskem festivalu v Cannesu

Let junakov režiserja Omrija Givrona je na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu prejela nagrado za najboljšo serijo.

Serija se začne s koncem izraelsko-libanonske vojne leta 2006, v kateri se štirje najboljši prijatelji pripravljajo na dokončno vrnitev domov. | Foto: Pickbox

"Samo Bogu bi se zahvalil. Življenje na izraelski televiziji ni vedno lahko, ko pa ustvarite uspešno serijo, je to zato, ker so jo ustvarjali ljudje, ki ljubijo svoje delo, za to se vsem iskreno zahvaljujem.

Serija opisuje posledice vojne, zato bi še dodal: ljubite se, ne bojujte se," je ob prejemu nagrade povedal igralec Kapon.

Široka paleta čustev in razvejan scenarij

Z izrazito prepričljivo igro, še posebej dodelanimi liki in nepredvidljivim scenarijem je serija, posneta v Izraelu in Kolumbiji, zelo strastna in polna neverjetno realističnih prizorov.

Skozi epizode se bodo gledalci srečevali s široko paleto čustev ter dinamičnim, nepričakovanim, dramatičnim ter tudi romantičnim in žalostnim scenarijem.

To je pravzaprav serija, ki opisuje prijateljstvo, celjenje ran, nove priložnosti, izgube, še posebej pa človeško moč, ki je lahko nepremagljiva, ko gre za ljubezen.

Vseh enajst epizod serije Let junakov bo v videoteki Pickbox na televiziji Telekoma Slovenije na voljo od sobote, 1. septembra.

Napovednik serije Let junakov: