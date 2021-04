Priljubljena serija v težavah: se res vsi otepajo vloge princa Andrewa?

Junija letos naj bi se začelo snemanje nove, pete sezone Netflixove serije Krona (The Crown) o britanski kraljici Elizabeti II. in njeni družini. Kot je zdaj že ustaljeno, se bo v tej sezoni igralska zasedba spet popolnoma spremenila, da bi s tem kar se da realno prikazali staranje članov britanske kraljeve družine.

Vlogo kraljice bo prevzela Imelda Staunton, princa Filipa bo igral Jonathan Pryce, princeso Margareto Lesley Manville, princa Charlesa Dominic West, princeso Diano pa Elizabeth Debicki. Še vedno pa ni znano, kdo se bo pojavil v vlogi princa Andrewa.

V četrti sezoni je princa Andrewa igral Tom Byrne. Foto: zajem zaslona

Britanski tabloid The Sun je poročal, da se igralci množično otepajo vloge princa, ki je po razkritju njegovih povezav z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom padel v nemilost svetovne javnosti.

Čeprav je Krona trenutno ena najbolj priljubljenih serij na svetu, nihče noče stopiti v čevlje osramočenega princa, so zapisali v The Sun in dodali, da naj bi Netflix kandidate za to vlogo iskal celo prek oglasa na igralskem spletnem oglasniku Spotlight.

Netflix: Prav nobenih težav nimamo

Pri Netflixu so nato te navedbe zavrnili. "Prav nobenih težav nimamo z zapolnitvijo katerekoli vloge v Kroni," so sporočili, "objava oglasa na Spotlightu pa je povsem običajna praksa." Kljub temu imena igralca, ki bo v peti sezoni serije nasledil Toma Byrna kot princa Andrewa, še niso razkrili.

Princ Andrew bo sicer eden pomembnejših likov pete sezone Krone, saj bo ta govorila o 90. letih. To ni bil le čas peripetij med Charlesom in Diano, ampak se je takrat tudi Andrew ločeval od žene Sarah Ferguson.

Preberite še: