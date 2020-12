Platforma in produkcijska hiša Hulu je napovedala snemanje serije o igralki Pameli Anderson in rockerju Tommyju Leeju ter njunem razmerju, polnem vzponov in padcev, predvsem pa škandalov. Med temi je bil najodmevnejši posnetek seksa z njunih medenih tednov, ki so jima ga ukradli in ki je nato pricurljal v javnost.

Pamelo Anderson bo igrala Lily James. Foto: Reuters

Vlogo Pamele Anderson je dobila Lily James, britanska igralka, ki je v preteklih mesecih tudi sama poskrbela za škandal, ko so jo ujeli med izmenjevanjem nežnosti s poročenim soigralcem.

Tommyja Leeja, bobnarja in ustanovnega člana skupine Mötley Crüe, bo igral Sebastian Stan, ki ima pri 38 letih že dolgo in pestro kariero tako v filmih kot na televiziji.

Vlogo Tommyja Leeja je dobil Sebastian Stan. Foto: Reuters

Med znanimi obrazi je še Seth Rogen, ki bo serijo tudi produciral, sicer pa v njej zaigral moškega, ki je ukradel zloglasni posnetek seksa zakoncev Anderson-Lee.

Pamela Anderson in Tommy Lee sta se poročila 19. februarja 1995, le okoli 96 ur oziroma štiri dni po tem, ko sta se spoznala. Poročila sta se na plaži v Los Angelesu, igralkina poročna oprava je bil bikini, njena mama pa je za poroko izvedela šele iz medijev.

Foto: Reuters

V zakonu sta se jima rodila dva sinova, njuno razmerje pa je bilo zelo turbulentno. Leeja so med drugim aretirali zaradi napada na Andersonovo, zaradi česar je bil obsojen na šest mesecev zaporne kazni. Ločila sta se leta 1998.

