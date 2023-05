Prihaja nadaljevanje Spider-Mana, ki je že osvojilo občinstvo in kritike

Oglasno sporočilo

To poletje, in sicer od 1. junija, bo na sporedu Spider-Man: Potovanje skozi Spider-svet, nadaljevanje nagrajene uspešnice Spider-Man: Novi svet, ki je na velika platna prinesla svež pogled na priljubljenega superjunaka in občinstvu predstavila mladega Milesa Moralesa kot novega Spider-Mana.

Prvi film je prejel oskarja in zlati globus za najboljši animirani film, kmalu zatem pa si je kot inovativen, ambiciozen in pionirski animirani projekt pridobil izjemno spoštovanje hollywoodskih igralcev, filmskih kritikov ter najuglednejših animatorjev in risarjev.

Napovednik novega filma prikazuje Milesa Moralesa v bogatem Spider-svetu, polnem zanimivih različic superjunaka v več domiselnih slogih animacije. Po ponovni združitvi z Gwen Stacy se Miles Morales, prijazni človek-pajek iz Brooklyna, nenadoma znajde v drugem vesolju, kjer sreča ekipo Spider-Manov, ki so zadolženi za zaščito Multiverzuma. Toda ko se med sabo sprejo o tem, kako se spopasti z novo grožnjo, se Miles zaplete v boj s kolegi in se mora ponovno naučiti, kaj pomeni biti junak, da bi rešil ljudi, ki so mu najbolj pri srcu.

Nadaljevanje animirane različice priljubljenega superjunaka so tokrat režirali Joaquim Dos Santos (animirani seriji Avatar: Zadnji gospodar vetra, Justice League Unlimited), Kemp Powers (scenarist in sorežiser filma Soul) in Justin K. Thompson (animator pri prvem filmu). Scenarista in dolgoletna sodelavca Phil Lord in Christopher Miller (Oblačno z mesnimi kroglicami, Lego film, 21 Jump Street: Mladenič v modrem in 22 Jump Street: Mladeniča na faksu) sta zdaj sodelovala z Davidom Callahamom (Godzila, Dežela zombijev 2, Mortal Kombat), Milesu Moralesu in Gwen Stacy pa sta spet posodila glas izvrstni Shameik Moore (Dope, Samaritan) in vse bolj priljubljena Hailee Steinfeld (animirana serija Arcane ter igrani seriji Hawkeye in Dickinson, film Bumblebee).

Spider-Man: Potovanje skozi Spider-Svet obljublja superjunaško pustolovščino brez primere in raznolike animacijske sloge, ki bodo edinstveno prikazali določena vesolja v pajčjem Multiverzumu. Ob tem filmu so ustvarjalci istočasno že pripravljali tretje nadaljevanje, zadnji del trilogije, pri obeh filmih pa je skupno sodelovalo več kot tisoč animatorjev, ki so porušili vse dosedanje rekorde filmske produkcije. Poleti se vam torej obeta neverjetna pustolovščina Spider-Mana – pripravite se!

V kinu od 1. junija v izvirni in sinhronizirani različici



