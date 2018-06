Pretresljiva premiera: Režiserka razkrila zlorabo iz otroštva #video

Pretekli konec tedna se je v Londonu odvil filmski festival Sundace, manjša in manj glamurozna različica ameriškega. Predstavljenih je bilo 12 filmov, najzanimivejši izbor iz Sundancea v Utahu, od katerih je gledalce najbolj pretresel film The Tale.

Čeprav smo lahko na letošnjem filmskem festivalu v Londonu videli "najbolj grozljivo grozljivko tega leta", Hereditary, v kateri dodobra prestraši avstralska igralka Toni Collette, je The Tale, zgodba režiserke Jeniffer Fox, tista, ki pretrese.

Pred začetkom filma je gledalec sicer opozorjen, da gre za osebno izkušnjo zlorabe režiserke, a prizori, ki jih je posnela z mladoletno igralko Isabelle Nélisse in odraslim igralcem Jasonom Ritterjem, so vseeno težko gledljivi. (Na koncu filma pojasni, da so vse te prizore posneli z odraslo dvojnico.)

Dolgo živela v zanikanju

Film je otvoril letošnji Sundance v Londonu, primero pa si je z nami ogledala tudi režiserka, ki smo jo po projekciji vsi hoteli vprašati isto: Je vse to res? Se ti je to res zgodilo? Žal je bil odgovor pritrdilen.

"Ko sem se pri 45 zavedla, da je bilo to razmerje pravzaprav zloraba, sem se odločila, da je čas, da o tem posnamem film. A je bil potreben proces, da sem sestavila delčke teh spominov. Kot je prikazano v filmu, se je tega istočasno začela zavedati tudi moja mama in res me je takoj poklicala in mi rekla, da moram poiskati te ljudi."

Hotela je, da jih tožim ali ubijem (smeh) ... Predvsem slednje. A moj cilj je bil vedno, da razumem in da ugotovim, zakaj. In ona me je tudi spodbujala, naj posnamem ta film.

Jennifer je ob tem še priznala, da je sama, tako kot to v filmu prikaže igralka Laura Dern, ki jo igra, zelo dolgo živela v zanikanju, kar je spoznala med pisanjem scenarija.

Jennifer Fox (levo) je po koncu projekciji spregovorila o svoji boleči izkušnji. Foto: Jo Davidson / Silverhub for Sundance London

Od resnične pretresljive zgodbe do drugačne grozljivke

Gledalcev naslednji dan ni pričakal nič prijaznejši film, saj je bila na sporedu grozljivka Hereditary, v kateri je glavno vlogo prevzela avstralska igralka Toni Collette. Toni se nam je pridružila na projekciji in že pred začetkom dejala:

Vnaprej se opravičujem, če se bom

pojavljala v vaših nočnih morah.

Res je poskrbela za kar nekaj prestrašenih vzklikov v dvorani in poskokov na stolih, pozneje pa je priznala, da je v enem prizoru prestrašila tudi samo sebe. In čeprav si je še pred kratkim rekla, da bo snemala filme z lahkotnejšo vsebino, jo je zgodba tega filma čisto prevzela. "To je bil eden od najboljših scenarijev, kar sem jih kdaj prebrala, in obožujem, če ne vem povsem, kaj me tako vleče k filmu."

Toni Collette z režiserjem Arijem Asterjem. Foto: Jo Davidson / Silverhub for Sundance London

Prevladovale ženske

Sicer pa so na letošnjem festivalu Sundance v Londonu dominirale ženske - več kot 50 odstotkov prikazanih filmov je režiral nežnejši spol, kar je premik v novo smer. O tem so pri okrogli mizi spregovorile režiserka Amy Adrion, vodja produkcije pri Film London Jordan McGarry in predstavnica BBC filmov, Eva Yates.

Opozorile so, da so dvojna merila v filmskem svetu še kako prisotna: moški režiser bo lažje prejel visok proračun za film in mu bodo neuspeh tega filma lažje oprostili, medtem ko ženska režiserka s težavo prejme visok znesek za snemanje filma, slabe gledanosti pa ji zlepa ne odpustijo. A končno se je začelo spreminjati na bolje, ugotavljajo sogovornice. "To je sprememba, ki se bo obdržala."

Amy Adrion je na Sundancu predstavila film Half the Picture, ki opozarja na majhno število režiserk v filmski industriji. Foto: Getty Images

Zvezdniški prihodi brez pompa

Medtem ko se na tistem pravem Sundanceu v Park Cityju v Utahu zvezdniki kar vrstijo, se londonskega udeleži precej manj znanih igralcev. Poleg Toni Collette smo ujeli še Ethana Hawka, ki je predstavil film First Reformed, ter Idrisa Elbo, ki je s ponosom pokazal svoj režijski prvenec, film Yardie.

Njihov prihod je bil precej manj zvezdniški kot bi pričakovali - Idris je prišel kar v trenirki, Ethan pa je prispel prav potihoma in ga številni sprva sploh niso prepoznali.

Idris Elba Foto: Jo Davidson / Silverhub for Sundance London

Ethan Hawke Foto: Jo Davidson / Silverhub for Sundance London

Toni Collette Foto: Getty Images

Filmski festival Sundance se v ameriškem Utahu odvija vsakega januarja že od leta 1978, ko ga je ustanovil legendarni igralec Robert Redford. Na tamkajšnjem festivalu, ki traja deset dni, se predvaja več kot 50 kratkih, dokumentarnih in večernih filmov, nemogoče si je ogledati čisto vse, medtem ko na londonskem prikažejo le peščico izbranih.

Idris Elba pred projekcijo filma Yardie. Foto: Jo Davidson / Silverhub for Sundance London