Presenečenje: vrača se seksi Samantha iz Seksa v mestu

V drugi sezoni serije In kot bi mignil (And Just Like That), nadaljevanju Seksa v mestu, se na male zaslone vrača Kim Catrall v vlogi Samanthe Jones, poroča Variety.

Potem ko so jo v prvi sezoni le omenili, se bo Samantha tokrat vendarle pojavila, toda le v eni, zadnji epizodi druge sezone. V tej se bo po telefonu pogovarjala s Carrie Bradshaw, ki jo igra Sarah Jessica Parker, in se dogovorila, da se končno srečata v živo in se spravita, piše Variety.

Prizore je Kim Cattrall že posnela, pri čemer se ni srečala z nobeno od preostalih članic zasedbe, ampak je snemala sama. Kot kaže, se odnosi med njo in soigralkami iz Seksa v mestu še niso povsem ogreli, potem ko so se njihove poti razšle.

Čeprav sta v seriji igrali dobri prijateljici, sta bili Sarah Jessica Parker in Kim Cattrall zasebno hudo sprti. Foto: Profimedia

Kim Cattrall je leta 2016 naznanila, da ne bo več igrala Samanthe Jones, potem ko je prebrala scenarij za tretji film, posnet po seriji Seks v mestu. Takrat je pojasnila, da scenarij po njenem mnenju Samanthe ne prikazuje v pravi luči, njen umik iz filma pa je privedel do spora s Sarah Jessico Parker in ustvarjalcem Seksa v mestu Michaelom Patrickom Kingom, ki je nato nista povabila k snemanju nove serije.

Namesto nje so v serijo In kot bi mignil uvedli nekaj novih likov, ki pa jih občinstvo ni sprejelo z navdušenjem, temveč so mnogi zahtevali vrnitev legendarne Samanthe. Zdaj so se ustvarjalci serije očitno uklonili volji ljudstva.