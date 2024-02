Potem ko je ostala brez nominacije, se je zdaj prvič oglasila

"Ni razloga, da bi bila žalostna, ko vem, kako blagoslovljena sem," je igralka Margot Robbie v torek (končno) komentirala letošnje nominacije za oskarje.

Filmska akademija je močno razburila javnost oziroma občinstvo, ko je film Barbie nominirala za najboljši film, spregledala pa je tako glavno igralko Margot Robbie kot režiserko Greto Gerwig.

"Seveda mislim, da bi Greta morala biti nominirana kot režiserka, ker je ustvarila nekaj edinstvenega, nekaj življenjskega," je dejala Margot Robbie: "Toda za nami je izredno leto za vse filme."

Poudarila je, da je navdušena, ker je film vendarle dobil osem nominacij za oskarje. "Želeli smo ustvariti nekaj prelomnega, nekaj vplivnega," je dejala: "In to se je uresničilo celo bolj, kot smo si upali sanjati. In to je največja nagrada, ki smo jo lahko dobili."

