Poklinili smo se najslavnejšemu filmskemu arheologu ob izidu zadnjega filma legendarne franšize

Oglasno sporočilo

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Na dogodku v ljubljanskem Cineplexxu, ki je potekal v sodelovanju z medijskim pokroviteljem Radiem 1, je bilo dogajanje na vrhuncu, udeležili pa so se ga tudi nekateri znani obrazi, med drugimi skladatelj Rok Golob, fotograf Aleš Bravničar, glasbenik Challe Salle, vplivneža Kaja Kočevar (Kaya Solo) in Jure Tršan, lastnica gostinske skupine Kaval Dada Jerovšek in filmski kritik Marcel Štefančič Jr., ki je priznal, da je velik ljubitelj te legendarne franšize.

Film je v kina pritegnil množice gledalcev, vsi pa so prejeli tudi spominski plakat filma in vodo z okusom Radenska. V dvorani je voditeljica Radia 1 Eva Godina naključno izbrala tudi 4 srečneže, ki so prejeli LEGO set Indiana Jones, FUNKO figuro Indiana Jones ter poletne nagrade Radia 1.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 Aleš Bravničar 4 / 8 Challe Salle 5 / 8 Dada Jerovšek 6 / 8 Kaja Kočevar in Jure Tršan 7 / 8 Rok Golob 8 / 8 Marcel Štefančič Jr.

Nad filmom so bili navdušeni vsi, tako tisti, ki franšizo spremljajo že od leta 1981, kot tudi mlajši gledalci, saj je pustolovščina z enim najbolj priljubljenih filmskih likov vseh časov brez dvoma odlična popestritev v času poletnih počitnic.

Kot zanimivost, Harrison Ford je svojo prvo vlogo Indiane Jonesa odigral, ko mu je bilo 38 let, zadnjo pa sedaj, ko šteje 80 let. Glede na to, da je Artefakt usode njegova zadnja upodobitev legendarnega arheologa, je to le dodaten razlog za ogled filma v kinu.

Vse prejšnje filme Indiana Jones je režiral Steven Spielberg, tokrat pa je režijsko taktirko prepustil Jamesu Mangoldu. Sam se je podpisal kot izvršni producent, prav tako pa tudi legendarni George Lucas.

INDIANA JONES IN ARTEFAKT USODE vas pričakuje v vseh kinih po Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je BLITZ FILM & VIDEO DISTRIBUTION D.O.O.