Po težkem boju z rakom umrl znan igralec

Med njegovimi najvidnejšimi filmskimi in televizijskimi vlogami sta seriji Čistilka (The Cleaning Lady), kjer je imel glavno vlogo, in Netflixova Narcos ter filma Možje X: Dnevi prihodnje preteklosti (X-Men: Days of Future Past) in Dve srci (2 Hearts).

Imel je dva otroka

Adan Canto se je rodil v Mehiki, odraščal je v Teksasu, kjer se je začel ukvarjati z glasbo. Pisal je predvsem pesmi za filme in serije. Kasneje se je v celoti posvetil igralski karieri.

"Z zlomljenim srcem sporočamo, da je umrl Adan Canto. Čudovit igralec in prijatelj, počaščeni smo, da je bil del družin Warner Bros in Fox Entertainment. To je nepredstavljiva izguba. Žalujemo skupaj z njegovo ženo Stephanie, njunima otrokoma in ljubljenimi. Adana bomo zelo pogrešali," so v skupni izjavi sporočili s produkcijskih hiš Warner Bros in Fox Entertainment.

Od leta 2017 je bil poročen s Stephanie Ann Canto, s katero je imel dva otroka – sina Romana in hčer Eve.

Adan Canto se je rodil v Mehiki, odraščal je v Teksasu, kjer se je začel ukvarjati z glasbo. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: