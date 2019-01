Po razočaranju na Globusih je Lady Gaga tokrat slavila

Dvojno slavje: filmski kritiki so nagrado za najboljšo igralko podelili dvema - Glenn Close in Lady Gaga.

Dvojno slavje: filmski kritiki so nagrado za najboljšo igralko podelili dvema - Glenn Close in Lady Gaga. Foto: Getty Images

Critic's Choice Awards so filmske in TV-nagrade, ki jih podeljuje združenje filmskih kritikov v ZDA in Kanadi, in tako kot zlati globusi, ki so jih podelili prejšnji konec tedna, veljajo za pokazatelja, kdo so favoriti za oskarje, ki jih bodo letos podelili konec februarja.

A tokratnih nagrad kritikov vsaj pri glavni ženski filmski vlogi ne moremo označiti za zanesljivo napoved - nagrado sta namreč v tej kategoriji odnesli kar dve igralki, in sicer Lady Gaga (Zvezda je rojena) in Glenn Close (Žena). Druga je sicer slavila tudi na Zlatih globusih, na katerih je pevka ostala praznih rok.

Zmagoslavje Alfonsa Cuaróna

Za najboljši film so kritiki razglasili film Roma režiserja Alfonsa Cuaróna, ki je dobil tudi nagrado za najboljšo režijo. Mimogrede - film Bohemian Rhapsody, ki so ga nagradili z zlatim globusom, se pri filmskih kritikih ni uvrstil niti med nominacije.

Alfonso Cuarón je s filmom Roma odnesel nagrado za najboljšo režijo in najboljši film. Foto: Getty Images

Dvojna zmaga tudi na televiziji

Tako kot na Zlatih globusih so tudi na Critic's Choice Awards ob filmskih nagradili televizijske dosežke. Tudi na televiziji sta si v eni od kategorij nagrado razdelili dve igralki. V kategoriji najboljše ženske vloge v televizijskem filmu ali omejeni seriji sta namreč slavili tako Amy Adams (Ostrina) kot Patricia Arquette (Pobeg pri Dannemori).

Nagrado sta si razdelili tudi Amy Adams in Patricia Arquette. Foto: Getty Images

Med serijami sta največji uspeh dosegli dve. Serijo The Marvelous Mrs. Maisel so jo nagradili kot najboljšo komično serijo, glavna igralka iz serije Rachel Brosnahan je dobila nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo, Alex Borstein pa za najboljšo žensko stransko vlogo v komični seriji. Tri nagrade si je prislužila tudi serija Američani: za najboljšo dramsko serijo, za najboljšega igralca v dramski seriji (Matthew Rhys) in najboljšega stranskega igralca v dramski seriji (Noah Emmerich).

Preberite še: