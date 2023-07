Piran obiskala Hollywoodska zvezdnika: "Tukaj je čudovito"

V soboto sta Portorož in Piran obiskala oskarjeva nagrajenca Michael Minkler in Mark Ulano. Med drugim sta oblikovalca zvoka sodelovala pri filmih Titanik, Vojna zvezd, Chicago ter filmih režiserja Quentina Tarantina. Obisk je potekal v organizaciji Turističnega združenja Portorož.

Oblikovalec zvoka Michael Minkler je legenda filmske industrije in trikratni dobitnik oskarja z več kot 40-letno uspešno kariero, v kateri je postavil tehnološke standarde filmskega zvoka. V svoji karieri je sodeloval pri filmih kot so Vojna zvezd, JFK, Chicago, Disneyjevi Lepotic i in zver ter mnogih drugih.

Mark Ulano je kot oblikovalec zvoka leta 1998 prejel oskarja za film Titanik Jamesa Camerona, z Michaelom Minklerjem pa je sodeloval pri filmih Quentina Tarantina. Skupaj sta bila nominirana za oskarja v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu.

Mark Ulano v družbi Aleksandra Valentina, v. d. direktorja Turističnega združenja Portorož Foto: Ekaterina Donetskaia

Obisk destinacije sta Minkler in Ulano začela z vodenim ogledom Pirana, obiskom Tartinijeve hiše in sprejemom pri podžupanu Občine Piran Christianu Polettiju. V rojstni hiši slavnega skladatelja in violinista sta si ogledala Dvorano vedut in zbirko ohranjenih predmetov, tudi Tartinijevo violino.

Ulano presenečen nad lepoto naših krajev

"Tukaj je čudovito. Presenečen sem nad lepoto vaših krajev. Zelo malo vem o Sloveniji, čeprav trenutno živim v Italiji, ki je tako zelo povezana z vašimi kraji," je povedal Mark Ulano.

"Piran je čudovito ohranjeno obmorsko mestece. Za nekoga, ki prihaja iz Los Angelesa, je še posebej lepo. Je kot nalašč za snemanje kakšnega akcijskega filma ali ljubezenske zgodbe," pa je dodal Michael Minkler.

Michael Minkler ob ogledu mesta s soprogo Foto: Ekaterina Donetskaia

Obisk sta gosta zaključila v portoroški restavraciji, ki se ponaša z Micelinovo zvezdico. "Privilegij je oblikovati gastronomsko doživetje, ki je z našim edinstvenim pristopom do kulinarike navdušilo svetovne zvezde filmske industrije," je povedal chef Filip Matjaž, ki je pripravil pethodno kulinarično doživetje.

"Zelo smo veseli, da smo imeli priložnost gostiti ugledna gosta iz filmske industrije. Nad našo destinacijo sta bila navdušena, prav tako nad kulinarično ponudbo in gostoljubnostjo, ki, kot pravita, kliče po vnovičnem obisku," je povedal Aleksander Valentin, v. d. direktorja Turističnega združenja Portorož.

Minkler bo v Pulju prejel nagrado za življenjsko delo

Gosta sta destinacijo obiskala v spremstvu organizatorjev International Sound & Film Music Festival-a v Pulju, na katerem bo Michel Minkler prejel nagrado za življenjsko delo.

"Po številu prijavljenih filmov gre za največji festival filmske glasbe in zvoka na svetu, hkrati pa se zelo trudimo, da festival ne izgubi istrskega pridiha, na katerega smo ponosni. Portorož in Piran sta bisera Mediterana in letos smo se odločili, da našim slavnim gostom pokažemo lepoto in gostoljubnost teh čudovitih obmorskih mest. Festival takšne razsežnosti je pomemben za promocijo Istre," pa je dodala Marijana Knezoci, direktorica DreaMaker Productions in organizatorka festivala.