Pevka zahteva umik filma na Netflixu, ker "poveličuje posilstvo" #video

Britanska pevka Duffy, ki je pred nekaj meseci razkrila, da je bila ugrabljena in večkrat posiljena, poziva Netflix, naj umakne poljski mehki pornofilm 365 dni, ker "poveličuje posilstvo, ugrabitev in trgovino z ljudmi".

Zadnje tedne je eden največjih hitov na Netflixu poljski mehki pornofilm z naslovom 365 dni, ki je nekakšna slabša različica 50 odtenkov sive. Večina piscev recenzij večjih publikacij so si enotni, da "bolj butasto od tega ne gre", ena od njih pa je celo zapisala, da je ta film razlog, da bo odpovedala svojo naročnino na Netflix.

Film je posnet po knjižni predlogi Blanke Lipinske, zgodba pa je tako neverjetna, da je težko verjeti, da je v letu 2020, v "dobi po Weinsteinu", filmska različica sploh ugledala luč sveta.

Govori o sicilskem mafijcu, ki ugrabi poljsko turistko – ta ob tem pravzaprav čuti odrešitev zaradi dolgočasnega partnerja – in ji da na voljo 365 dni, da se zaljubi vanj. Mafijec je ob tem prikazan kot velik romantik, ki se turistke ne bo dotaknil, dokler tega ne bo sama želela, in po številnih s spolnostjo nabitih prizorih ga ona skoraj prosi, da si jo vzame.

"Ugrabitev in posilstvo ne bi smela biti nikakršna oblika zabave"

Ker gre za očitno problematičen scenarij, ki hoče spolno nasilje predstaviti kot ljubezensko zgodbo, je film prejel številne kritike, na spletni filmski bazi IMDb ima oceno 3,4, na strani Rotten Tomatoes (agregator recenzij filmskih kritikov, objavljenih v drugih medijih) pa celo 0.

Tako film kot Netflix je javno okrcala tudi britanska pevka Duffy, predvsem zato, ker je bila sama pred leti žrtev spolnega nasilja, bila ugrabljena in posiljena, doživela je torej vse, kar 365 dni prikazuje kot romatično.

Svojo izkušnjo je 36-letna zvezdnica razkrila februrja letos, aprila pa je podrobneje opisala, kaj se ji je zgodilo. Preberite v članku: Britanska pevka: "Štiri tedne so me omamljali in posiljevali".

Netflixu je zato napisala odprto pismo, v katerem je njihovo odločitev za prikaz tega filma označila za neodgovorno.

"Nočem biti v položaju, ko vam moram pisati, a zaradi svojega preteklega trpljenja sem v to prisiljena, saj je moja nasilna izkušnja enaka tisti, ki jo vi predstavljate kot 'erotiko za odrasle'," je začela pismo. V nadaljevanju je izpostavila, da 365 dni "poveličuje brutalno realnost trgovine z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja, ugrabitev in posilstvo" ter da to ne bi smela biti nikakršna oblika zabave.

Tudi ona je izpostavila, da ne more verjeti, da mora v letu 2020 pisati takšno pismo, ter da je v tem trenutku na svetu več kot 25 milijonov ljudi, ki so žrtve trgovine z ljudmi. "Prosim, ustavite se za trenutek in pomislite na to številko." Dodala je tudi, da Netflix ne bi nikoli poveličeval pedofilije, rasizma, homofobije in genocida, a na žrtve spolne trgovine pa je popolnoma pozabil, saj so te "žrtve nevidne" in da zato govori v njihovem imenu.

Vsem, ki pravijo, da je to "le film", pa sporoča: "Ni 'samo' film, če skazi podobo nečesa, o čemer se sploh ne govori, kot sta trgovina s spolnimi sužnjami in ugrabitve, in iz tega naredi nekaj erotičnega."

