Osvojite vstopnice za ogled filma Gajin svet 2

Po filmski uspešnici Gajin svet iz leta 2018 bo na Festivalu Ljubljana 30. avgusta premierno predstavljen še film Gajin svet 2. Zgodba obravnava težave, s katerimi se v današnjem digitalnem svetu srečujejo tako otroci, najstniki kot tudi njihovi starši. Vsi, ki si boste ogledali prvi del filma v Telekomovi videoteki DKino do vključno 4. septembra, boste uvrščeni v žreb za ogled filma Gajin svet 2 ter druženje z igralci in drugimi filmskimi ustvarjalci.

Film Gajin svet 2 bo v kombinaciji romantične komedije in kriminalke obravnaval stiske, ki danes pestijo mlade in njihove starše. Glede na vseprisotnost različnih pametnih naprav in družbenih omrežij bodo v filmu na zabavno-akcijski način prikazane pasti digitalnega sveta. Gajin svet 2 bo tako odprl številna vprašanja, opozoril na nevarnosti in ponudil odlično spodbudo za pogovor med starši in otroki oziroma najstniki o varni in zdravi uporabi interneta.

Film Gajin svet 2 bo premiero doživel že 30. avgusta v sklopu Festivala Ljubljana. OGLEJTE SI NAPOVEDNIK:

Osvojite vstopnice za ogled filma

Telekom Slovenije bo nagradil kar 20 srečnežev, ki bodo prejeli po štiri vstopnice za ogled filma Gajin svet 2 15. septembra v filmskem studiu v Ljubljani, kjer se bodo lahko srečali tudi z igralci in drugimi ustvarjalci filmske uspešnice.

V nagradni igri, ki poteka na profilu Telekoma Slovenije na Facebooku, lahko sodelujete vsi njihovi naročniki, ki si boste do 4. septembra v videoteki DK ogledali film Gajin svet 1. Ta bo do 30. avgusta na voljo brezplačno. Morda boste prav vi med srečneži, ki bodo prejeli družinski paket vstopnic za ogled filma.

Zavarujte tudi svoje otroke s storitvijo Varen splet

Čeprav film na pozitiven način opozarja na spletne pasti, pa te predstavljajo še kako realno grožnjo. Glede na to, da splet v Sloveniji uporablja kar 90 odstotkov vseh odraslih prebivalcev, nevarnosti na internetu pretijo praktično vsakomur. Še posebej pa so na spletu ogroženi naši najmlajši.

Vse več naših vsakdanjih opravil se danes odvija kar na spletu, od dela, šolanja, bančnih storitev pa vse do nakupovanja in zabave. Internet je dandanes tudi pomemben nosilec družbenih stikov in komunikacije. A tu prav vsaka aktivnost pušča digitalno sled, saj na internetu delimo ali shranjujemo fotografije sebe in svojih otrok, osebne podatke, številke plačilnih kartic in še mnogo več. Vse to pa nas lahko, če pride pod prste nepridipravu, veliko stane. Kako torej sebe in svoje družinske člane učinkovito zavarovati pred številnimi nevarnostmi? Pri Telekomu Slovenije svojim naročnikom ponujajo storitev Varen splet.

Brezplačni preizkus - za vse nove naročnike je storitev Varen splet prva dva meseca brezplačna.

Prednosti Varnega spleta:

preprosta zaščita vseh vaših naprav tako v domačem kot v mobilnem omrežju,

ščiti pred nevarnimi spletnimi stranmi, ki so okužene z virusi,

prepozna škodljive ponarejene spletne trgovine in lažne internetne banke,

preprečuje, da bi nepridipravi ugrabili vaš računalnik, telefon ali tablični računalnik,

omogoča varno in odgovorno uporabo interneta otrokom in starejšim.