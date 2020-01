Oskarji tudi letos ne bodo imeli voditelja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podelitev najprestižnejših filmskih nagrad bo tudi letos minila brez voditelja, je sporočila televizijska mreža ABC, ki podelitev prenaša. Pojasnili so, da so se za to odločili, ker se je ta koncept "lani obnesel".

Tako je bila videti lanska podelitev:

Pred lansko podelitvijo so bili Oskarji brez voditelja le enkrat, in sicer leta 1989, ko sta se producent Allan Carr in režiser Jeff Margolis odločila podelitev začeti z 11-minutno glasbeno-plesno točko, v kateri je med drugim igralec Rob Lowe s Sneguljčico zapel različico hita Proud Mary.

Ideja je takrat naletela na izjemno negativne odzive. Kot pravi naslov posnetka te točke na YouTubu: 11 minut, ki so za vedno uničile kariero Allana Carra. Ta se je pred tem med drugim kot producent podpisal tudi pod Briljantino.

Oskarje bodo letos podelili 9. februarja zvečer po lokalnem času, kar bo pri nas 10. februarja v zgodnjih jutranjih urah.

