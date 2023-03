Največ nominacij za oskarja, 11, ima film Vse povsod naenkrat. Sledita irska črna komedija Duše otoka in film o prvi svetovni vojni Na zahodu nič novega s po devetimi nominacijami. Z osmimi nominacijami se ponaša biografski film Elvis, sedem nominacij ima Spielbergova osebna družinska drama Fabelmanovi.

Za zlati kipec v kategoriji najboljšega filma leta se poleg omenjenih potegujejo še filmi Avatar: Pot vode, Tar, Top Gun: Maverick, Trikotnik žalosti in Women Talking.

Jamie Lee Curtis je po več kot 40-letni igralski karieri osvojila prvega oskarja. Foto: Reuters

V kategorijah stranskih igralcev sta se zlatega kipca letos razveselila oskarjevska debitanta, za najboljšo stransko igralko ga je dobila Jamie Lee Curtis, za najboljšega stranskega igralca Ke Huy Quan, oba za svoji vlogi v filmu Vse povsod naenkrat.

Oskarja za najboljši mednarodni film je odnesel nemški kandidat Na zahodu nič novega, ki je osvojil tudi nagrado za najboljšo fotografijo, za najboljšo scenografijo in za najboljšo glasbo, poteguje pa se tudi za zmago v kategoriji najboljšega filma.

Ekipa filma Na zahodu nič novega Foto: Reuters

Vsi podeljeni oskarji do zdaj:

Oskar za najboljšo igralko v stranski vlogi:

Jamie Lee Curtis, Vse povsod naenkrat

Oskar za najboljšega igralca v stranski vlogi:

Ke Huy Quan, Vse povsod naenkrat

Oskar za najboljši mednarodni film:

Na zahodu nič novega (Nemčija)

Oskar za najboljšo glasbo v filmu:

Na zahodu nič novega

Oskar za najboljšo scenografijo:

Na zahodu nič novega

Oskar za najboljšo fotografijo:

Na zahodu nič novega

Oskar za najboljši animirani celovečerni film:

Ostržek Guillerma del Tora

Oskar za najboljši celovečerni dokumentarec:

Navalni

Oskar za najboljšo masko in ličenje:

Kit

Oskar za najboljšo kostumografijo:

Črni panter: Wakanda za vedno

Oskar za najboljši kratki igrani film:

An Irish Goodbye

Oskar za najboljši kratki dokumentarni film:

The Elephant Whisperers

Oskar za najboljši kratki animirani film:

The Boy, The Mole, The Fox And The Horse

Po letih 2017 in 2018 podelitev znova vodi Jimmy Kimmel. Foto: Reuters

Podelitev letos vodi Jimmy Kimmel, ki se v tej vlogi vrača tretjič. Letos so se sicer s posebno krizno ekipo poskušali zavarovati pred incidenti, kot je bil lanski, ko je ameriški igralec Will Smith na odru udaril komika Chrisa Rocka zaradi njegove šale na račun Smithove žene Jade Pinkett. Smith si je po incidentu prislužil desetletno prepoved udeležbe na slovesnosti.

