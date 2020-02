Oglas, ki ga niso smeli predvajati med Oskarji #video

Podjetje Frida Mom, ki prodaja izdelke, namenjene poporodni negi mater, trdi, da je Ameriška filmska akademija preprečila, da bi med letošnjo podelitvijo oskarjev predvajali njihov oglas. Kot razlog so navedli, da je oglas "preveč nazoren".

Kaj je v oglasu tako nazornega? Prikazuje porodnico, ki ima na stranišču težave s higienskimi vložki.

Poglejte:

"V njem ni nasilja, politike ali spolnosti, naš oglas ni verski ali pohujšljiv, prav tako ne prikazuje orožja," je ob prepovedanem oglasu na Instagramu zapisalo podjetje Frida Mom, "prepovedani temi sta ženska higiena in blaženje hemoroidov. To je le novopečena mama, ki je prvič doma s svojim otrokom in svojim novim telesom. In potem se čudimo, zakaj se novopečene matere počutijo nepripravljene."

Oglejte si še: