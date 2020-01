Oboževalci Igre prestolov bodo kmalu dobili pravo zadoščenje

Osem mesecev po koncu ene najbolj priljubljenih serij vseh časov Igra prestolov bodo njeni oboževalci končno dobili nov konec. Razkril ga bo njen pravi avtor George R. R. Martin.

Martin je pri pisanju scenarija za TV-serijo sodeloval le do pete sezone, nato pa oznanil, da se bo umaknil ter raje posvetil pisanju nove knjige in dokončanju sage Pesem ledu in ognja. Scenarij sta nato za preostale sezone v celoti prevzela ustvarjalca serije D. B. Weiss in David Benioff.

Do konca sedme sezone jima je šlo precej dobro, z zadnjo pa sta uničila vse, kar so naredili v prvih sedmih, je prepričanih mnogo oboževalcev Igre prestolov.

Martin pravi, da ljudje (še) ne poznajo pravega konca. Foto: Getty Images

Ljudem bo končno ponudil "pravi konec"

A zdaj bo končno prišlo zadoščenje, saj je Martin oznanil, da bo kmalu objavil novi knjigi z naslovoma The Winds of Winter in A Dream of Spring, ki bosta povsem drugačni od konca, ki ga je s podpisom Weiss in Benioff predvajal HBO.

"Ljudje poznajo konec, a ne pravega konca," je ob tem sporočil 71-letni avtor, ki pa datuma izida novih knjig še ni razkril.

Svojih občutkov ob koncu serije Igra prestolov ni skrival. Dejal je, da se še ne bi smela končati, vendar ni bil preveč čustven, ravno zato, ker sam s to "igro" še ni opravil. "Vem, da je konec, a zame ni prav zares konec. Jaz se bom še malo zadržal v Zahodnjem, ko bodo vsi odšli," je komentiral konec serije Igra prestolov.

Serija velja za svetovni TV-fenomen, osvojila je neverjetnih 59 nagrad emmy. Foto: Getty Images

Več kot 1,8 milijona podpisov za ponovno snemanje osme sezone

Lani se je - še med predvajanjem osme sezone - začelo podpisovanje peticije za ponovno snemanje zadnje sezone, češ da je ta "katastrofalna", hkrati pa so podpisniki predlagali, naj scenarij spišejo "sposobnejši" pisci, kot sta Weiss in Benioff.

Ustvarjalcema so celo očitali, da brez Martinove pomoči "sploh ne znata sestaviti dobrega scenarija", zaradi česar so ju celo označili za tandem "butec in butec".

Podpisovanje peticije na strani Change.org še vedno poteka, do zdaj pa so zbrali že več kot 1,8 milijona podpisov.

Po uspešni knjižni seriji Pesem ledu in ognja avtorja Georgea R. R. Martina posneta televizijska nadaljevanka je epska pripoved o izdajalskem plemstvu v daljnih deželah Zahodnjega, častihlepnih možeh in ženah, ki so enako plemeniti kot tudi zamerljivi in nizkotni – tako kot v resničnem svetu. Tisti, ki ima v sedmih kraljestvih Zahodnjega nadzor nad Železnim prestolom, si lasti tudi neomejen vpliv in politično moč. Zgodba spremlja vzpone in padce številnih rodbin in zavezništev, ki se hočejo za vsako ceno dokopati do oblasti. To je pripoved o prevarah in spletkarjenju, časti in plemenitosti ter osvajanjih in zmagoslavju – v neprizanesljivi "igri prestolov" zmagaš ali pa umreš.



Kot najbolj gledana serija v zgodovini HBO in svetovni TV-fenomen je Igra prestolov osvojila številna priznanja, tudi neverjetnih 59 nagrad emmy.

