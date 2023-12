Novi Aquaman: izgubljena priložnost za dober film

Aquaman in izgubljeno kraljestvo je nadaljevanje zgodbe o naslovnem superjunaku, ki ga igra Jason Momoa. Ta je tudi sodeloval pri ustvarjanju scenarija, kar se pozna v filmu. In ne na dober način.

V prvih kadrih filma Aquaman in izgubljeno kraljestvo junak obnovi zgodbo prvega filma in razloži, da je od takrat postal oče in skrbi za dojenčka. Kar je zanj pomembneje kot skrb za kraljestvo, ki ga pravzaprav dolgočasi, saj bi raje divjal naokrog, kot posedal na sestankih. Želja se mu uresniči, ko se vrne zlobnež iz prvega filma Skat (razen v podnapisih sicer imenovan Črna Manta oz. Črni Mantis). Ta je odkril ostanke atlantidske civilizacije pod Antarktiko in zloglasni črni trizob, ki mu da nadnaravno moč, a ga prek njega obseda zlobni Krodaks.

Poglejte napovednik:

Kaj je to izvirnost in zakaj bi se s tem obremenjevali?

Kot je razvidno že iz zgornjega kratkega opisa, se film Aquaman in izgubljeno kraljestvo ne boji izposojati konceptov, idej in preobratov iz slavnih filmov in knjig. Krodaks in njegovo kraljestvo Nekrus sta povsem očitno kopiji Saurona in Mordorja iz Gospodarja prstanov, črni trizob pa seveda glavarski prstan (oz. prstan mogote, če sledimo prejšnjemu prevodu). Da pa podobnost ne bi bila preveč očitna in ker gre nenazadnje za podvodno kraljestvo z Antarktike, so si ustvarjalci podobo Krodaksa in prebivalcev Nekrusa izposodili iz mitologije H. P. Lovecrafta.

Potem imamo še puščavsko izkopavanje ruševin, pri čemer pričakujemo, da bomo naleteli na Indiano Jonesa, tihotapsko beznico Atlantide, ki je kopirana iz Vojne zvezd, zlobneži pa se prevažajo s podmornico kot kapitan Nemo iz 20 tisoč milj pod morjem. A vse to kopiranje je še najmanjša težava tega filma.

Yahya Abdul-Mateen II se vrača kot zlobnež David Hyde, ime njegovega alter ega pa je nekoliko zmedeno. V podnapisih ga imenujejo Skat, v prvem filmu je bil sicer znan kot Črna Manta, materiali o filmu pa ga včasih imenujejo tudi Črni Mantis, očitno odvisno od tega, kdo ga prevaja. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Večji problem je dolgočasna in predvidljiva zgodba s tako jasno napovedovanimi preobrati, da bi lahko presenetili zgolj gledalca, ki še nikoli ni videl nobenega filma. Hkrati kljub enormnemu opustošenju, ki ga povzročijo spopadi, nihče od ključnih junakov ni nikoli dejansko ogrožen. Liki, kot sta Orm in Šin, imajo tako očiten lok preobrazbe, da nam je težko mar zanje, drugi, kot so Atlanna, Nereus in Mera, pa so v filmu tako malo, da jih komaj opazimo, pa čeprav jih igrajo zvezdniki (tj. Nicole Kidman, Dolph Lundgren in Amber Herd).

Pridigarsko ekološko sporočilo

Aquaman in izgubljeno kraljestvo se zelo močno trudi podati tudi pomembno ekološko sporočilo. Zlobneži namreč sežigajo neko starodavno gorivo, da bi pospešeno segreli ozračje in osvobodili Nekrus iz antarktičnega ledu. Če bi kdo slučajno spregledal, da gre za metaforo za fosilna goriva, brez skrbi, saj junaki servirajo več komentarjev v stilu, da zlobneži samo dokončujejo uničenje planeta, ki smo ga ljudje že začeli. Pristnost in naravnost dialogov sta na tej ravni skozi ves film.

Osrednji fokus zgodbe je na razmerju med Aquamanom in njegovim bratom Ormom, ki ga igra "sveže" mišičasti Patrick Wilson. Foto: Blitz Film & Video Distribution

A če je v tem mogoče vsaj najti nek fokus, bi ga težko iskali v tonu filma. Ta je občasno otročje pobalinski, nato pa po vizualni plati nenadoma zajadra v grozljivko, a je že nekaj minut kasneje v živahni barvitosti Atlantide, nato pa je videti kot nek pustolovski film. In seveda smo vsakih nekaj deset minut priča spopadom, ki nimajo nobenega učinka, saj je Aquaman seveda bolj ali manj neuničljiv, prav tako ne pokaže nobene dejanske zaskrbljenosti, ko so ranjeni njegovi bližnji.

Mojster grozljivk ne prestraši

Aquaman in izgubljeno kraljestvo je režiral James Wan, enako kot prvega Aquamana. Wan je zaslovel z grozljivkami, kot so Žaga, Priklicano zlo in Zloben, kar se občasno pozna tudi v tem filmu, čeprav zaradi razpršenega tona temačne podobe niso pravzaprav strašljive. Wan se je izkazal tudi v akcijskih filmih, denimo v filmu Hitri in drzni 8, a so tukaj le v redkih akcijskih scenah opazni mojstrski pristopi, ki jih je v preteklosti že uporabil. Pri scenariju je sodeloval z Momoo in Davidom Lesliejem Johnsonom-McGoldrickom, avtorjem številnih grozljivk, ki jih je produciral Wan.

Jason Momoa se poslavlja od vloge Aquamana, a si je tudi po tem filmu težko predstavljati, da bi lahko našli bolj karizmatično zamenjavo. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Glavne vloge zasedejo bolj ali manj isti igralci kot v prvem filmu, pri čemer opazno manjka Willem Dafoe, ki je igral Aquamanovega mentorja Vulka, saj najbrž ni imel časa zaradi prihajajoče fantastične drame Nesrečna bitja. V ospredju sta Aquaman Jasona Momoe in njegov izgnani brat Orm v podobi Patricka Wilsona, ki je za to vlogo očitno preživel veliko časa v telovadnici in na dietah, saj je skoraj tako mišičast kot Momoa.

Vrne se tudi Yahya Abdul Mateen II kot Skat, v vlogi njegovega pomočnika, znanstvenika Stephena Šina, ki smo ga bežno spoznali v Aquamanu, pa se vrne komik Randall Park, ki to vlogo odigra identično kot vse svoje prejšnje – V novem svetu, Ant-Man in Always Be My Maybe.

Skat s čarobnim črnim trizobom, prek katerega ga obsede Krodaks. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Zanimivo je še morda, kdo se v filmu ne pojavi, in sicer Ben Affleck kot Batman, ki je bil napovedan za ta film, a je očitno "odletel" v montaži. Film tudi predstavlja neslaven konec filmskega vesolja stripovskih junakov založbe DC, saj bomo čez dve leti spoznali Supermana, Batmana, Supergirl in Močvirsko pošast z novimi obrazi in bojda v povsem drugačnih zgodbah. Affleck kot Batman, Henry Cavil kot Superman, Gal Gadot kot Čudežna ženska, Ezra Miller kot Flash in Jason Momoa kot Aquaman so se zdaj dokončno poslovili.

Ali je film Aquaman in izgubljeno kraljestvo vreden ogleda?

Aquaman in izgubljeno kraljestvo je neumen superjunaški film, še eden od mnogih v letošnjem letu. Glavna aduta prvega filma sta bila razgibano dogajanje in neustavljiva karizmatičnost glavnega igralca Jasona Momoe, ki pa se v nadaljevanju žal izgubita ob odsotnosti fokusa zgodbe in tona filma. Film sicer ponudi pestro vizualno podobo in veliko akcije, a ta učinkuje zgolj, če smo pripravljeni zares povsem odklopiti možgane.

Če bodo kdaj posneli novo različico romana 20 tisoč milj pod morjem Julesa Verna, se lahko zgledujejo po tem kadru podmornice in podvodnega življa. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Aquaman in izgubljeno kraljestvo (Aquaman and the Lost Kingdom)



Režija: James Wan

Igrajo: Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Randall Park, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Amber Herd, Pilou Asbæk

Žanr: Akcijska pustolovščina

