Nova zvezda na hollywoodskem Pločniku slavnih

Zvezda 52-letne Octavie Spencer je že 2742. na tem znamenitem hollywoodskem bulvarju. Ko so ji jo v četrtek odkrili, se je do solz ganjena igralka spominjala svojih začetkov v Hollywoodu, ko se je pred 26 leti iz rodne Alabame v Los Angeles pripeljala z avtomobilom. S seboj je imela 3000 dolarjev, kovček, televizor in "srce, polno sanj". Takrat si je morala denar pogosto izposojati od sodelavcev, družine in prijateljev, je povedala.

Foto: Reuters

Ameriški komik Will Ferrell, ki je z Octavio Spencer pred kratkim posnel glasbeno komedijo Spirited, je v svojem govoru izpostavil njen humor in strast do igre. Oskarjevka Allison Janney pa je omenila igralkin "nalezljiv smeh".

Foto: Reuters

Octavia Spencer je leta 2012 prejela oskarja za stransko vlogo v filmu Služkinje. Za zlat kipec je bila nominirana tudi za stansko vlogo v filmu Skriti faktorji (2017) in za stransko vlogo v filmu Oblika vode (2018). Med drugim je zaigrala še v grozljivki Pri mami (2019) in v komediji Thunder Force (2021).

