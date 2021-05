Na uličnih zaslonih v New Yorku, Londonu, Tokiu, Seulu in Los Angelesu je na ogled animacija sončnega vzhoda, ki jo je ustvaril David Hockney, eden izmed najbolj priznanih živečih umetnikov.

Animacija z naslovom Zapomni si, sonca ali smrti ne moreš dolgo gledati (Remember you cannot look at the sun or death for very long) spodbuja mimoidoče, da si vzamejo čas za lepoto sveta.

"Kako izgleda svet? Vzeti si moramo čas, da vidimo njegovo lepoto," po navedbah spletnega portala Art Daily pravi britanski umetnik David Hockney, ki upa, da bo ogled njegovega dela na velikih zaslonih spodbudil ljudi, da naredijo prav to: si vzamejo čas za lepoto sveta. Animacija sončnega vzhoda je mogočen simbol upanja in sodelovanja, ko se veliko delov sveta ponovno prebuja po zaprtju.

Umetnik je videoposnetek ustvaril z iPadom v francoski Normandiji. Hockney bo sicer ta mesec zelo dejaven – poleg videoposnetka predstavlja še plakat za sto funtov, pri čemer bo 70 odstotkov dobička namenjenih podpori umetnikom, novo knjigo Spring Cannot Be Cancelled in razstavo The Arrival of Spring, Normandy, 2020.

Britanski umetnik poziva ljudi, da si vzamejo čas za lepoto sveta. Foto: Reuters

Prav tako Hockney poziva zainteresirane, da se video projektu pridružijo z lastnimi posnetki pravih sončnih vzhodov na socialnih omrežjih pod oznako #HOCKNEYCIRCA. Izbrani zmagovalci bodo prejeli omenjeni plakat.

Po besedah Josefa O'Connorja, kuratorja projekta, ni boljšega časa za to svetlečo podobo upanja, ki povezuje ljudi prek meja in celin ter pozdravlja prihod pomladi, še navaja Art Daily, poroča STA.

