New York legaliziral posedovanje majhnih količin marihuane

Ameriška zvezna država New York se je v sredo pridružila 15 zveznim državam, ki so doslej legalizirale posedovanje majhnih količin marihuane za rekreativne namene. Poslej bo dovoljeno posedovanje 85 gramov marihuane. Prodaja za zdaj še ni legalizirana, ker morajo še pripraviti ustrezne regulacije. To naj bi trajalo 18 mesecev.

Zakon je podpisal demokratski guverner Andrew Cuomo, ki računa, da bo država v nekaj letih na račun trgovine z marihuano lahko na leto pobrala do 300 milijonov dolarjev davkov. Letna prodaja marihuane v državi naj bi bila kmalu vredna okoli 2,3 milijarde dolarjev, poroča STA.

Dodaten denar bo država porabila najprej za kritje stroškov reguliranja trgovine z marihuano, nato pa za šolstvo, zdravstvo, delovno izobraževanje, duševno zdravje in druge zadeve.

Uživanje dovoljeno povsod, kjer je dovoljeno kajenje cigaret

Uvodoma bo davek na prodajo 9-odstoten, potem bodo lahko do 4-odstotke dodale posamezne skupnosti in poseben davek se bo obračunaval glede na vsebnost aktivne sestavine THC v prodani marihuani. Na koncu bo prodajalca ali kupca skupaj doletelo 20 odstotkov davka.

Uživanje marihuane bo dovoljeno povsod, kjer je dovoljeno kajenje cigaret in ni izrecno prepovedano. Država bo tudi izbrisala kriminalne kartoteke določenim posameznikom s starimi obsodbami za posedovanje marihuane, pregon za posedovanje do 85 gramov pa je sedaj prepovedan.

Država New York bo celo sodelovala pri zadevi s posojili, ki bodo namenjena manjšinam, ženskam, invalidom, veteranom in majhnim kmetom, ki bodo želeli gojiti in prodajati marihuano. Legalizacijo podpirajo tisti, ki jih skrbi kriminal. Proti so policisti, ki se bodo morali ubadati z resnejšimi zločini in starši najstnikov, ki jih je strah vpliva marihuane na razvoj možganov njihovih otrok.