Natalie Portman razkrila: Ko sem videla film Črni labod, sem bila šokirana!

Psihološki triler Črni labod nas popelje v svet newyorškega baleta in prikaže srhljivo popotovanje skozi psiho mlade balerine Nine, ki jo je upodobila Natalie Portman in z vlogo osvojila oskarja za najboljšo igralko.

Natalie Portman v filmski mojstrovini Črni labod. A 37-letna zvezdnica je pred kratkim v intervjuju za priznano revijo Vanity Fair priznala, da je na trenutke mislila, da snema dokumentarni žanr, ne pa psihološki triler: "Ko sem videla zadnjo različico filma, sem bila popolnoma presenečena nad tem, kakšen je. Med snemanjem se mi je namreč ves čas zdelo, da snemamo malo bolj v dokumentarnem slogu, ko pa sem si film ogledala, sem ugotovila, da gre za res hud triler."

Dodala je, da se je takrat hkrati zavedela, kako močno in pomembno vlogo imajo režiserji filmov. Igralci so le figure, ki jih režiser vodi in oblikuje, mnogokrat nimajo predstave, kako bo videti končni izdelek. "Režiser Darren je bil sicer krasen, z njim je bilo odlično sodelovati. Vedno je z veseljem prisluhnil tudi mojim predlogom. Sodelovanje pri Črnem labodu je bilo nekakšno partnerstvo," je še pohvalila režiserja Aronofskega.