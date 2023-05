Najstrašnejše nečloveške pošasti, kar so si jih zamislili filmarji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ravno ta teden je 44. rojstni dan praznoval Osmi potnik oziroma njegov protagonist ksenomorf, neuničljivi vesoljec z dvojnim žrelom in kislino namesto krvi. Premiera filma, ki je za zmeraj spremenil žanr vesoljske grozljivke, je bila v ZDA 25. maja 1979 .

Čeprav se nobena druga vesoljska pošast ne more primerjati z izvirnim ksenomorfom, smo po spletnih videotekah poiskali še druge najboljše, najnevarnejše in najbolj srhljive primerke tujih vrst, kar so si jih filmski ustvarjalci zamislili.

DKino

Nak (Nope)

Ena najboljših primerjav lanske grozljivke Nak slovitega režiserja Jordana Peela (Zbeži!) je, da je film kot Žrelo, ampak z vesoljcem. Ta je skrit v nepremičnem oblaku, ki ždi nad obzorjem okolice ranča.

Prihod (Arrival)

Prihod je edini film na seznamu, kjer vesoljci niso zlobni, niti nevarni. Če bi jih le lahko razumeli … Prihod je namreč zgodba o jezikoslovki, ki se loti vzpostavitve komunikacije z vesoljci, medtem ko ves svet napeto pričakuje razplet.

HBO

Napad na stolpnico (Attack the Block)

Ta film postavi vprašanje – kaj pa, če bi vesoljci napadli revno londonsko četrt, policija pa bi mislila, da gre zgolj za nasilje tolp? Odlična akcija, strašljivi vesoljci in presenetljiva komedija.

Godzila 2: Kralj pošasti (Godzilla: King of Monsters)

V drugem filmu o Godzili, pošasti iz morskih globin, ki se hrani z radiacijo, ljudje obudijo še kopico drugih pošasti, med drugim Gidoraha, ki za razliko od preostalih prihaja iz vesolja in mu ni kos niti Godzila.

SkyShowtime

Stvor (The Thing)

V videoteki sta dve različici, tako tista kultna iz leta 1982 kot tudi predelava iz 2011. Obe sta dobri, a šok in groza sta ob krasnem kadriranju in fenomenalnih posebnih učinkih filma Johna Carpenterja nedvomno hujša.

Planet teme (Pitch Black)

Vesoljska ladja trešči na neznani planet, ki ga osvetljujejo tri sonca, tako da je tam zmeraj svetlo. Razen za en dan vsakih nekaj desetletij, ko planet preplavijo svetlobe boječe pošasti iz globin. In ta dan je zelo blizu, tako da jim lahko pomaga zgolj smrtonosni pobegli zapornik Riddick, ki ga surovo upodobi Vin Diesel.

Amazon Prime Video

The Vast of Night

Ta spregledani biser znanstvene fantastike se v celoti odvija v eni noči, ko srednješolska novinarka in mladi radijski spiker odkrivata vse več nenavadnih dogodkov v majhnem mestecu.

Netflix

Uničenje (Annihilation)

Ko na Zemljo pade asteroid, se območje naravnega parka začne spreminjati. Vladna organizacija pošlje skupino raziskovalk, da bi ugotovile, kaj se je zgodilo s prejšnjimi odpravami. Dih jemajoči triler in vizualna poslastica.

Sledi življenja (Life)

Film odlikuje impresivna zvezdniška zasedba, ki vključuje Ryana Reynoldsa, Jaka Gyllenhaala in Rebecco Ferguson. Ko robotska sonda odkrije življenje na Marsu, pošlje vzorce proti Zemlji. Astronavti vzorec prestrežejo in ga začnejo preučevati v na videz varnem in izoliranem okolju vesoljske postaje, a stvari se ne izidejo v skladu s protokolom.

Disney+

Osmi potnik (Alien) – vsi filmi

Disney+ ima v svoji zbirki izvirno kvadrologijo Osmi potnik in obe sodobni nadaljevanji, Prometej in Osmi potnik: Zaveza, poleg tega pa imajo tudi vse Predatorje, kar vključuje tudi oba združena filma Alien proti Predatorju. Celoten opus ponudi krasen vpogled v razvoj ZF skozi desetletja in cel kup res nevarnih pošasti.

Voyo

Najmračnejša noč (The Darkest Hour)

Ta film si deli naslov z zgodovinsko dramo o Winstonu Churchillu, a s tem se vsa podobnost konča. Zgodba spremlja dva mlada Američana, ki sta poslovno v Moskvi, ko se sredi noči nenadoma zgodi nepričakovan napad, v katerem ljudje izginjajo. Junaka najdeta skupino, nato se skušajo skrivati, preživeti in se upreti.

