Najboljši apokaliptični filmi za preganjanje časa v karanteni #video

Če se radi predajate vzdušju časa in uživate v apokaliptičnih filmih o koncih sveta, bodo ti tedni, ko po vsem svetu vlada pandemija, kot nalašč za gledanje trilerjev, dram in akcij s takšno vsebino.

Nekoč so se apokaliptični filmi zdeli nekaj neverjetnega, scenariji, ki se lahko zgodijo le na filmskem platnu. A ob izbruhu novega koronavirusa, razglasitvi pandemije ter v Sloveniji epidemije, se zdaj tovrstni filmi ne zdijo več tako daleč od resničnosti.

Morda jih boste danes gledali z drugačnimi očmi in začeli bolj ceniti stvari, ki se nam sicer zdijo samoumevne. Ogled v času prave karantene, ko je svoboda omejena tudi v resničnem življenju, bo dal tem filmom morda nov pomen.

Bi na naš seznam uvrstili še kakšnega? Zapišite spodaj v komentar.

Dogodek, 2008 (The Happening)

V samo nekaj minutah se po večjih ameriških mestih zgodi nenavaden dogodek - pride do nenavadnih smrti, ki se jih ne da razložiti. Nihče ne ve, za kaj gre. Za novi teroristični napad, virus, biološko orožje? Srednješolski profesor Elliot Moore (Mark Wahlberg) želi najti način, kako pobegniti temu skrivnostnemu in nevidnemu morilcu. Z odtujeno ženo Almo (Zooey Deschanel) se odpravita na pot, da bi našla kak kotiček, kjer bi bila varna. Pridružita se jima še Elliotov prijatelj Julian in njegova osemletna hčerka Jess, a hitro odkrijejo, da nihče prav nikjer ni varen.

Tiho mesto, 2018 (A Quiet Place)

V filmu spremljamo štiričlansko družino, ki je prisiljena živeti v popolni tišini. Da jih ne bi napadle skrivnostne sile, ki jih lahko najdejo samo, če jih tudi slišijo, je njihov vsakdan do popolnosti prilagojen temu, da vse počnejo brez vsakršnega šuma. Njihovo gibanje je omejeno, sporazumevajo se v znakovnem jeziku, tudi otroka sta prisiljena v igro, ki se odvija v čisti tišini. Čeprav so dobro organizirani in življenju v tišini posvečajo vso svojo pozornost in energijo, se kmalu zaplete ...

12 opic, 1995 (12 Monkeys)

Leta 2035 je človeštvo že skoraj izbrisano z obličja Zemlje. Skupina znanstvenikov pošlje Jamesa Cola (Bruce Willis) nazaj v leto 1996, da bi poskušal razvozlati skrivnost apokalipse, še preden človeštvo dokončno izgine s planeta. Cole v letu 1996 spozna Jeffreyja Goinesa (Brad Pitt) in psihiatrinjo Kathryn. Ta ga sprva proglasi za norega, a ji je kmalu jasno, da je človeštvo res obsojeno na propad. S Colom poskušata razvozlati skrivnost, v pomoč pa sta jima dva namiga: Colova podoba iz otroštva in simboli Vojske dvanajstih opic.

Jaz, legenda, 2007 (I Am Legend)

Robert Neville (Will Smith) je znanstvenik, ki ni bil sposoben ustaviti grozljivega virusa, na katerega ni bil imun nihče, razen njega. Neville je edini preživeli prebivalec New Yorka in morda celo celega sveta. Že tri leta si vsak dan prizadeva, da bi prek radia vzpostavil stik s kom, ki morda sameva na drugem koncu sveta. Toda Neville ni sam. Okuženi mutanti so povsod, le da se skrivajo pred Nevillom in na skrivaj spremljajo vsak njegov korak. Medtem ko poskuša Neville pokončati svoje nasprotnike, si obenem prizadeva najti protistrup, s katerim bi lahko zavrl učinke smrtonosnega virusa. Toda čas se izteka.

Svetovna vojna Z, 2013 (World War Z)

Na čisto običajen dan se nekdanji preiskovalec OZN Gerry Lane (Brad Pitt) z družino znajde v prometni gneči in kmalu zasluti, da se dogaja nekaj sumljivega. Na ulicah New Yorka izbruhne pravi kaos, saj se začne širiti smrtonosni virus, zaradi katerega se ljudje spremenijo v krvoločne zombije. Tako se Gerry z družino znajde na begu pred hordami živih mrtvecev. Število okuženih hitro narašča in ne traja dolgo, preden epidemija zajame ves svet. V tekmi s časom se Gerry poda na obupano iskanje vira okužbe in zdravila, preden človeštvo izumre.

Pobesneli Max: Cesta besa, 2015 (Mad Max: Fury Road)

V Cesti besa je Max Rockatansky (Tom Hardy), ki ga preganja burna preteklost, prepričan, da bo preživel le, če preostanek svojih dni po tem svetu vandra čisto sam. A vseeno se zaplete s skupino ubežnikov, ki se prebija skozi puščavo v bojnem vozilu z vladarico Furioso (Charlize Theron) za krmilom. Pobegnili so iz trdnjave, ki jo ustrahuje Immortan Joe; slednjemu so izmaknili nekaj nenadomestljivega. Ves besen zbobna skupaj svoje poveljnike in njihove bande ter se brez milosti poženejo za ubežniki v akcije polni cestni vojni.

Terminator, 1984 (The Terminator)

Arnold Schwarzenegger se v Terminatorju prelevi v nasilno bitje iz prihodnosti, mešanico človeka in robota. V Los Angeles pride z namenom, da bi ubil Sarah Connor, ker ima njen obstoj pomemben vpliv na prihodnost. Nekoč bo rodila Johna Connorja, ki bo nekje v prihodnosti vodil človeštvo v boju proti mehanizaciji. Kmalu za Terminatorjem pride še Kyle Reese, da bi zaščitil ubogo Sarah. Njuno življenje je na nitki, kajti policija Reesovim zgodbam ne verjame, Terminator pa je neuničljiv.

Dan po jutrišnjem, 2004 (The Day After Tomorrow)

Jack Hall (Dennis Quaid) je strokovnjak za podnebne spremembe. Njegove raziskave kažejo, da lahko segrevanje našega planeta sproži nenadno in katastrofalno spremembo podnebja ter prinese novo ledeno dobo, kar se je pred deset tisoč leti že zgodilo. Jack posvari Belo hišo, da se lahko zgodi ponovno, vendar njegovo opozorilo naleti na gluha ušesa. Ko se velik kos ledu odlomi z ledene plošče na Antarktiki, to po vsem svetu sproži nenavadne vremenske pojave, ki napovejo velikanske globalne spremembe. Medtem ko Jack o tem opozarja vodilne v državi, je njegov najstniški sin Sam (Jake Gyllenhaal) skupaj s prijatelji ujet v New Yorku. Jack se odpravi ponj, vendar ni pripravljen na to, kaj vse ga čaka.

2012, 2009

Po majevskem koledarju naj bi bilo 21. 12. 2012 konec sveta, in ko se začnejo pojavljati nenavadne nevihte, se zdi, da se bo prerokba uresničila. Dr. Adrian Helmsley (Chiwetel Ejiofor), ki skupaj s svojimi kolegi preiskuje posledice teh pojavov, predsednika ZDA opozori, da morajo hitro ukrepati. Svetovni voditelji hitijo pripravljati reševalne akcije, medtem pa začnejo svet pretresati čedalje močnejši potresni sunki in izbruhi vulkanov. Med tistimi, ki se podajo na tvegano popotovanje, da bi preživeli, je tudi pisatelj Jackson Curtis (John Cusack).

Knjiga odrešitve, 2010 (The Book of Eli)

Zgodba se odvija v postapokaliptičnem svetu, v katerem osamljeni bojevnik (Denzel Washington) potuje po uničeni Ameriki, da bi ohranil sveto knjigo, ki skriva odgovor za rešitev človeštva. Toda odpadnik (Gary Oldman) iz majhnega mesta ima z njo lastne namene in jo skuša za vsako ceno dobiti v roke.

