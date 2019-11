Nadaljevanja Prijateljev ne bo, bodo pa posneli − nekaj #video

O ponovni oživitvi serije Prijatelji se ugiba že dolgo, zdaj pa je potrjeno, da se Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry in David Schwimmer pogajajo o tem, da bi spet skupaj stopili pred kamere, poroča Variety.

A oddaja, ki jo nameravajo posneti in predvajati na platformi HBO Max, ne bo igrana, kar pomeni, da se Rachel, Phoebe, Monica, Joey, Chandler in Ross ne bodo vrnili. Kot še piše Variety, bo šlo najverjetneje za oddajo, v kateri bodo igralci skupaj z ustvarjalcema serije Davidom Cranom in Marto Kauffman obujali spomine in pripovedovali anekdote s snemanja serije, ki je septembra obeležila 25 let od začetka predvajanja.

Foto: Cover Images

Da se nekaj pripravlja, je Jennifer Aniston namignila pred kratkim, ko se je pridružila družbenemu omrežju Instagram in za prvo objavo izbrala fotografijo, na kateri je skupaj z nekdanjimi soigralci.

Na projekt je namignila tudi med gostovanjem v pogovorni oddaji Ellen DeGeneres. "Delamo na nečem," je takrat dejala, "res bi radi, da bi nekaj nastalo, a še ne vemo, kaj ta nekaj bo. Za zdaj le poskušamo."

Preberite še: