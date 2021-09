Na Planet TV prihaja znan obraz nacionalne televizije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oktobra na Planet TV prihaja znan obraz nacionalne televizije, Katarina Braniselj, ki bo začela voditi osrednjo informativno oddajo Danes. Novico je potrdil tudi odgovorni urednik Mirko Mayer, ki pravi, da Katarina v uredništvo prinaša dodano vrednost.

"Gre za vsestransko voditeljico z dolgoletnimi novinarskimi in uredniškimi izkušnjami," razlaga in dodaja, da je "okrepitev v pravem pomenu besede" ter da se ekipa z njim na čelu že veseli dela z novo sodelavko.

"V življenju vsak potrebuje nove izzive in jaz se svojega izjemno veselim. Dvanajst let dela na Televiziji Slovenija pušča nekaj izkušenj, je pa zagotovo še kaj, kar lahko ponudim slovenskim gledalcem," je za Siol.net povedala Katarina in dodala, da bodo njena znanja poskušali združiti s svežino novega kolektiva.

"Veselim se novega medija, novega sodelovanja, novih priložnosti, novih izzivov in gledalcev."