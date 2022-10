Menjave na Planetu: Taiji Tokuhisa se je poslovil, dva voditelja v novi vlogi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je na voditeljskem kavču Jutra na Planetu po več kot 250 oddajah zadnjič sedel Taiji Tokuhisa, ki se od jutranjega programa poslavlja. Ob tem pa je sovoditeljico Suzano Kozel potolažil, da ne bo ostala brez televizijskega moža.

"Še več, dobila boš celo mlajšega," je poudaril in predstavil novega voditelja jutranjega programa Igorja Krmelja, ki je že uveljavljen Planetov obraz.

Igor Krmelj Foto: Planet TV

Igor, ki smo ga bili zadnja leta navajeni v vlogi voditelja informativne oddaje, je ob tem dodal: "Razlika med oddajama je velika, med drugim Jutro na Planetu traja dve uri, v katerih se zvrsti veliko gostov in na vsakega moraš biti maksimalno pripravljen."

Zaradi selitve Igorja Krmelja v jutranjo oddajo bo sledila tudi sprememba v informativni oddaji Planet 18. V vlogi voditelja bomo od zdaj poleg Katarine Braniselj spremljali izkušenega televizijskega voditelja in novinarja Mirana Tišiča, ki je bil do zdaj urednik te oddaje. "V vlogo voditelja informativne oddaje se podajam prvič. Novi izziv sem se odločil sprejeti zato, ker se zavedam, da sem kot novinar oziroma urednik in predvsem kot človek dozorel," je povedal.

Miran Tišič Foto: Planet TV

Čeprav ga gledalci poznajo bolj kot športnega novinarja in voditelja, je poudaril, da so ga od nekdaj zelo zanimale tudi številne druge teme: "Politiko sem vedno spremljal, še v gimnaziji. Sprva seveda naivno, danes pa so mi stvari kristalno jasne. Se že veselim gostov v studiu, ki prihajajo iz politike."