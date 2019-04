Mazziniju je s filmom Izbrisana uspelo priti na HBO

"Po prebranem scenariju sem ugotovil, da je zgodbo treba pokazati celemu svetu, ne le Slovencem," je producent Frenk Celarc dejal o filmu Izbrisana, pod katerega se podpisuje pisatelj, scenarist, režiser in kolumnist Siol.net Miha Mazzini.

Zdaj kaže, da je celovečerec, ki je trenutno na ogled v slovenskih kinematografih in je začel pohod po Hrvaškem, na dobri poti, da to napoved uresniči. Prodajni in distribucijski zastopnik Pluto Film je namreč ravno podpisal pogodbo z mrežo HBO in Izbrisana bo od septembra na ogled na kanalih HBO, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Foto: Ana Kovač

"Ni samoumevno, da je slovenski film na HBO-ju. Juhu!" je novico, da si bo njegov film lahko ogledal ves svet, komentiral Mazzini.

Film Izbrisana je mednarodno premiero doživel lani v tekmovalnem programu mednarodnega filmskega festivala Black Nights v Talinu. Na 47. festivalu FEST v Beogradu je prejel nagrado za najboljši scenarij, nedavno pa je bil prikazan tudi na Dnevih novega slovenskega filma v Sarajevu. Konec tedna so ga prikazali na zagrebškem Festivalu tolerance, nato je začel pot po hrvaških kinematografih.

